Белгородец украл строительный кран и сдал его на металлолом

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Виды города. Пермь, башенный кран, строительство жилья
Грабитель выручил 400 тысяч рублей на сдаче крана в металлолом, заявили в МВД РФ Фото:

Житель города Белгород был задержан полицией после того, как украл башенный кран стоимостью более полумиллиона рублей и сдал его на металлолом. Об этом рассказали в МВД РФ.

«Владелец хранил башенный кран в разобранном виде на территории предприятия своего знакомого, сын которого воспользовался ситуацией, совершив кражу», — сообщается на официальном сайте МВД. Там добавили, что затем злоумышленник сдал украденное в металлолом, получив за это свыше 400 тысяч рублей.

Компания, владеющая краном, обратилась в полицию, сообщив о краже. После проведения оперативно-розыскных мероприятий, полиция установила личность подозреваемого и успешно задержала его, заключили в МВД.

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Житель города Белгород был задержан полицией после того, как украл башенный кран стоимостью более полумиллиона рублей и сдал его на металлолом. Об этом рассказали в МВД РФ. «Владелец хранил башенный кран в разобранном виде на территории предприятия своего знакомого, сын которого воспользовался ситуацией, совершив кражу», — сообщается на официальном сайте МВД. Там добавили, что затем злоумышленник сдал украденное в металлолом, получив за это свыше 400 тысяч рублей. Компания, владеющая краном, обратилась в полицию, сообщив о краже. После проведения оперативно-розыскных мероприятий, полиция установила личность подозреваемого и успешно задержала его, заключили в МВД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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