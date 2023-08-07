Белгородец украл строительный кран и сдал его на металлолом

07 августа 2023 в 22:18 Размер текста - 17 +

Грабитель выручил 400 тысяч рублей на сдаче крана в металлолом, заявили в МВД РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU Житель города Белгород был задержан полицией после того, как украл башенный кран стоимостью более полумиллиона рублей и сдал его на металлолом. Об этом рассказали в МВД РФ. «Владелец хранил башенный кран в разобранном виде на территории предприятия своего знакомого, сын которого воспользовался ситуацией, совершив кражу», — сообщается на официальном сайте МВД. Там добавили, что затем злоумышленник сдал украденное в металлолом, получив за это свыше 400 тысяч рублей. Компания, владеющая краном, обратилась в полицию, сообщив о краже. После проведения оперативно-розыскных мероприятий, полиция установила личность подозреваемого и успешно задержала его, заключили в МВД.

Житель города Белгород был задержан полицией после того, как украл башенный кран стоимостью более полумиллиона рублей и сдал его на металлолом. Об этом рассказали в МВД РФ. «Владелец хранил башенный кран в разобранном виде на территории предприятия своего знакомого, сын которого воспользовался ситуацией, совершив кражу», — сообщается на официальном сайте МВД. Там добавили, что затем злоумышленник сдал украденное в металлолом, получив за это свыше 400 тысяч рублей. Компания, владеющая краном, обратилась в полицию, сообщив о краже. После проведения оперативно-розыскных мероприятий, полиция установила личность подозреваемого и успешно задержала его, заключили в МВД.