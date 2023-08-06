Пермские полицейские нашли вора по дорожке из гвоздей

07 августа 2023 в 16:17 Размер текста - 17 +

Полиции не составило труда найти угонщика и вора Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Перми злоумышленник угнал машину и украл из нее строительный инструмент. Далеко уехать мужчина не смог, врезавшись в столб, на месте ДТП оставил явные следы, которые привели полицейских к нему домой. Как рассказали силовики, они вышли на подозреваемого по рассыпанным гвоздям. «На месте преступления сотрудники уголовного розыска обнаружили рассыпанные гвозди, которые привели их к дому подозреваемого. Им оказался неработающий 20-летний житель микрорайона Висим», — сообщает ГУ МВД по Пермскому краю на своем сайте. Дома у мужчины нашли все похищенные инструменты и коробку с гвоздями. В преступлении он сознался.

В Перми злоумышленник угнал машину и украл из нее строительный инструмент. Далеко уехать мужчина не смог, врезавшись в столб, на месте ДТП оставил явные следы, которые привели полицейских к нему домой. Как рассказали силовики, они вышли на подозреваемого по рассыпанным гвоздям. «На месте преступления сотрудники уголовного розыска обнаружили рассыпанные гвозди, которые привели их к дому подозреваемого. Им оказался неработающий 20-летний житель микрорайона Висим», — сообщает ГУ МВД по Пермскому краю на своем сайте. Дома у мужчины нашли все похищенные инструменты и коробку с гвоздями. В преступлении он сознался.