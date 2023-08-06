06 августа 2023

Пермские полицейские нашли вора по дорожке из гвоздей

© Служба новостей «URA.RU»
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Возложение цветов у сквера Машарова. Тюмень , машина полиции, полиция
Полиции не составило труда найти угонщика и вора Фото:

В Перми злоумышленник угнал машину и украл из нее строительный инструмент. Далеко уехать мужчина не смог, врезавшись в столб, на месте ДТП оставил явные следы, которые привели полицейских к нему домой. Как рассказали силовики, они вышли на подозреваемого по рассыпанным гвоздям.

«На месте преступления сотрудники уголовного розыска обнаружили рассыпанные гвозди, которые привели их к дому подозреваемого. Им оказался неработающий 20-летний житель микрорайона Висим», — сообщает ГУ МВД по Пермскому краю на своем сайте.

Дома у мужчины нашли все похищенные инструменты и коробку с гвоздями. В преступлении он сознался.

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В Перми злоумышленник угнал машину и украл из нее строительный инструмент. Далеко уехать мужчина не смог, врезавшись в столб, на месте ДТП оставил явные следы, которые привели полицейских к нему домой. Как рассказали силовики, они вышли на подозреваемого по рассыпанным гвоздям. «На месте преступления сотрудники уголовного розыска обнаружили рассыпанные гвозди, которые привели их к дому подозреваемого. Им оказался неработающий 20-летний житель микрорайона Висим», — сообщает ГУ МВД по Пермскому краю на своем сайте. Дома у мужчины нашли все похищенные инструменты и коробку с гвоздями. В преступлении он сознался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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