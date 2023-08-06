Пермские полицейские нашли вора по дорожке из гвоздей

Полиции не составило труда найти угонщика и вора
В Перми злоумышленник угнал машину и украл из нее строительный инструмент. Далеко уехать мужчина не смог, врезавшись в столб, на месте ДТП оставил явные следы, которые привели полицейских к нему домой. Как рассказали силовики, они вышли на подозреваемого по рассыпанным гвоздям.
«На месте преступления сотрудники уголовного розыска обнаружили рассыпанные гвозди, которые привели их к дому подозреваемого. Им оказался неработающий 20-летний житель микрорайона Висим», — сообщает ГУ МВД по Пермскому краю на своем сайте.
Дома у мужчины нашли все похищенные инструменты и коробку с гвоздями. В преступлении он сознался.
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