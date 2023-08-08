Эрдоган раскрыл, от чего зависит возобновление зерновой сделки

Возобновление зерновой сделки зависит от выполнения странами Запада своих обязательств. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре на встрече с участниками ежегодной конференции послов республики за рубежом.
«Мы исходим из того, что решение вопроса зерновой сделки зависит от выполнения странами Запада своих слов», — сказал Эрдоган в эфире TRT. Он добавил, что Турция будет продолжать пытаться продлить зерновую сделку.
Россия вышла из зерновой сделки 17 июля. В Кремле это решение объяснили несоблюдением обязательств других участников соглашения. После этого морской гуманитарный коридор прекратил работу, а на северо-западе Черного моря восстановился режим временно опасного для судоходства района. Власти России поставили ряд условий США, чтобы вернуться в сделку.
Возобновление зерновой сделки зависит от выполнения странами Запада своих обязательств. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре на встрече с участниками ежегодной конференции послов республики за рубежом. «Мы исходим из того, что решение вопроса зерновой сделки зависит от выполнения странами Запада своих слов», — сказал Эрдоган в эфире TRT. Он добавил, что Турция будет продолжать пытаться продлить зерновую сделку. Россия вышла из зерновой сделки 17 июля. В Кремле это решение объяснили несоблюдением обязательств других участников соглашения. После этого морской гуманитарный коридор прекратил работу, а на северо-западе Черного моря восстановился режим временно опасного для судоходства района. Власти России поставили ряд условий США, чтобы вернуться в сделку. Эрдоган заявлял, что Турция постарается вернуть РФ в зерновую сделку. А Власти США пообещали сделать все необходимое, если Россия вернется в сделку.