08 августа 2023

Эрдоган раскрыл, от чего зависит возобновление зерновой сделки

Эрдоган: решение вопроса зерновой сделки зависит от выполнения Запада своих обязательств
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, эрдоган реджеп
Зерновая сделка возобновится, если страны Запада выполнял условия, заявил Эрдоган Фото:
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Возобновление зерновой сделки зависит от выполнения странами Запада своих обязательств. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре на встрече с участниками ежегодной конференции послов республики за рубежом.

«Мы исходим из того, что решение вопроса зерновой сделки зависит от выполнения странами Запада своих слов», — сказал Эрдоган в эфире TRT. Он добавил, что Турция будет продолжать пытаться продлить зерновую сделку.

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Россия вышла из зерновой сделки 17 июля. В Кремле это решение объяснили несоблюдением обязательств других участников соглашения. После этого морской гуманитарный коридор прекратил работу, а на северо-западе Черного моря восстановился режим временно опасного для судоходства района. Власти России поставили ряд условий США, чтобы вернуться в сделку.

Эрдоган заявлял, что Турция постарается вернуть РФ в зерновую сделку. А Власти США пообещали сделать все необходимое, если Россия вернется в сделку.

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Возобновление зерновой сделки зависит от выполнения странами Запада своих обязательств. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре на встрече с участниками ежегодной конференции послов республики за рубежом. «Мы исходим из того, что решение вопроса зерновой сделки зависит от выполнения странами Запада своих слов», — сказал Эрдоган в эфире TRT. Он добавил, что Турция будет продолжать пытаться продлить зерновую сделку. Россия вышла из зерновой сделки 17 июля. В Кремле это решение объяснили несоблюдением обязательств других участников соглашения. После этого морской гуманитарный коридор прекратил работу, а на северо-западе Черного моря восстановился режим временно опасного для судоходства района. Власти России поставили ряд условий США, чтобы вернуться в сделку. Эрдоган заявлял, что Турция постарается вернуть РФ в зерновую сделку. А Власти США пообещали сделать все необходимое, если Россия вернется в сделку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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