Эрдоган раскрыл, от чего зависит возобновление зерновой сделки Эрдоган: решение вопроса зерновой сделки зависит от выполнения Запада своих обязательств 09 августа 2023 в 00:11 Размер текста - 17 + Зерновая сделка возобновится, если страны Запада выполнял условия, заявил Эрдоган Фото: Официальный сайт Президента России новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Возобновление зерновой сделки зависит от выполнения странами Запада своих обязательств. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре на встрече с участниками ежегодной конференции послов республики за рубежом. «Мы исходим из того, что решение вопроса зерновой сделки зависит от выполнения странами Запада своих слов», — сказал Эрдоган в эфире TRT . Он добавил, что Турция будет продолжать пытаться продлить зерновую сделку. Новость по теме Что такое зерновая сделка России и Украины Россия вышла из зерновой сделки 17 июля. В Кремле это решение объяснили несоблюдением обязательств других участников соглашения. После этого морской гуманитарный коридор прекратил работу, а на северо-западе Черного моря восстановился режим временно опасного для судоходства района. Власти России поставили ряд условий США, чтобы вернуться в сделку. Эрдоган заявлял, что Турция постарается вернуть РФ в зерновую сделку. А Власти США пообещали сделать все необходимое, если Россия вернется в сделку. Возобновление зерновой сделки зависит от выполнения странами Запада своих обязательств. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре на встрече с участниками ежегодной конференции послов республики за рубежом. «Мы исходим из того, что решение вопроса зерновой сделки зависит от выполнения странами Запада своих слов», — сказал Эрдоган в эфире TRT. Он добавил, что Турция будет продолжать пытаться продлить зерновую сделку. Россия вышла из зерновой сделки 17 июля. В Кремле это решение объяснили несоблюдением обязательств других участников соглашения. После этого морской гуманитарный коридор прекратил работу, а на северо-западе Черного моря восстановился режим временно опасного для судоходства района. Власти России поставили ряд условий США, чтобы вернуться в сделку. Эрдоган заявлял, что Турция постарается вернуть РФ в зерновую сделку. А Власти США пообещали сделать все необходимое, если Россия вернется в сделку. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям