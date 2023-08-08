08 августа 2023

В Екатеринбурге женщина устроила драку со школьником. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Группа комиссар. Курган , полиция, наряд полиции
Сейчас полиция устанавливает обстоятельства произошедшего Фото:

В Екатеринбурге на Вторчермете женщина напала с кулаками на школьника. Она била его по спине и голове. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

«Инцидент произошел вчера днем рядом с остановкой „Ляпустина“. Причина конфликта неизвестна», — рассказали читатели telegram-канала «Безумный Екб».

В УМВД по Екатеринбургу корреспонденту URA.RU сообщили, что информация о конфликте зарегистрирована, в полицию обратилась женщина, которая присутствует на видео. «Она пояснила, что данный подросток оскорбил ее в ответ на сделанное замечание. В ближайшее время сотрудники отдела полиции №12 опросят участников инцидента», — заявили в пресс-службе. В настоящий момент полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

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В Екатеринбурге на Вторчермете женщина напала с кулаками на школьника. Она била его по спине и голове. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. «Инцидент произошел вчера днем рядом с остановкой „Ляпустина“. Причина конфликта неизвестна», — рассказали читатели telegram-канала «Безумный Екб». В УМВД по Екатеринбургу корреспонденту URA.RU сообщили, что информация о конфликте зарегистрирована, в полицию обратилась женщина, которая присутствует на видео. «Она пояснила, что данный подросток оскорбил ее в ответ на сделанное замечание. В ближайшее время сотрудники отдела полиции №12 опросят участников инцидента», — заявили в пресс-службе. В настоящий момент полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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