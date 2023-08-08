В Екатеринбурге женщина устроила драку со школьником. Видео

09 августа 2023 в 10:09 Размер текста - 17 +

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства произошедшего Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге на Вторчермете женщина напала с кулаками на школьника. Она била его по спине и голове. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. «Инцидент произошел вчера днем рядом с остановкой „Ляпустина“. Причина конфликта неизвестна», — рассказали читатели telegram-канала «Безумный Екб». В УМВД по Екатеринбургу корреспонденту URA.RU сообщили, что информация о конфликте зарегистрирована, в полицию обратилась женщина, которая присутствует на видео. «Она пояснила, что данный подросток оскорбил ее в ответ на сделанное замечание. В ближайшее время сотрудники отдела полиции №12 опросят участников инцидента», — заявили в пресс-службе. В настоящий момент полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

В Екатеринбурге на Вторчермете женщина напала с кулаками на школьника. Она била его по спине и голове. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. «Инцидент произошел вчера днем рядом с остановкой „Ляпустина“. Причина конфликта неизвестна», — рассказали читатели telegram-канала «Безумный Екб». В УМВД по Екатеринбургу корреспонденту URA.RU сообщили, что информация о конфликте зарегистрирована, в полицию обратилась женщина, которая присутствует на видео. «Она пояснила, что данный подросток оскорбил ее в ответ на сделанное замечание. В ближайшее время сотрудники отдела полиции №12 опросят участников инцидента», — заявили в пресс-службе. В настоящий момент полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.