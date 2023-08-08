В ХМАО неизвестные вымогали у вахтовика деньги угрожая убить жену

Мужчина перевел неизвестным 120 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нефтеюганске (ХМАО) местный житель перевел неизвестным 120 тысяч рублей, чтобы они не убивали его жену. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления МВД по ХМАО.

Неизвестные вышли на мужчину после того, как он заказал запасные части для автомобиля на одном из специализированных сайтов. «Заявителю позвонила женщина и сообщила, что он неверно оформил заказ, из-за чего перестал работать сайт. Неизвестная потребовала свыше 135 тысяч рублей за причиненный ущерб. Нефтеюганец отказался выполнять условие звонившей, на что мошенница стала угрожать убийством супруги и подкрепила свои намерения, назвав данные жены потерпевшего. Гражданин испугался и перевел аферистке все свои сбережения», — сообщили в ведомстве.

Материальный ущерб составил 120 тысяч рублей. Через несколько дней после случившегося мужчина обратился в полицию. Он сообщил, что не мог написать заявление в тот же день, потому что был на вахте. «По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей „Вымогательство“, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО банда пойдет под суд за похищение людей и вымогательство. Трое жителей Радужного похитили мужчину рядом с торговым центром, увезли к водоему на территории Нижневартовского района и вымогали деньги, применяя физическое насилие.