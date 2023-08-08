Суд обязал экс-главу Лянтора вернуть «золотой парашют» почти в миллион рублей

09 августа 2023 в 16:38 Размер текста - 17 +

Мэрия насчитала экс-главе различных выплат почти на миллион рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Суд обязал экс-главу Лянтора Сергея Махиню вернуть «золотой парашют» почти в миллион рублей, который он выписал себе перед отставкой. Об этом URA.RU сообщили в надзорном ведомстве. «В октябре 2022 года главе поселения перечислена единовременная поощрительная выплата в связи с назначением пенсии за выслугу лет в размере более 860 тысяч рублей. Вместе с тем нормативно-правовой акт, послуживший основанием для выплаты указанной суммы, принят и опубликован уже после его отставки. В связи с этим его действие на главу не распространяется. Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с главы денежных средств в доход бюджета городского поселения», — сообщили в ведомстве. Суд Сургутского района поддержал прокуратуру и обязал вернуть деньги, но поступила апелляционная жалоба. «Апелляционным определением суда ХМАО-Югры решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Судебный акт вступил в законную силу, его исполнение контролируется прокуратурой», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура требует вернуть «золотой парашют» экс-главы Лянтора. При увольнении мэрия насчитала бывшему главе различных компенсаций и выплат на сумму свыше 860 тысяч рублей.

Суд обязал экс-главу Лянтора Сергея Махиню вернуть «золотой парашют» почти в миллион рублей, который он выписал себе перед отставкой. Об этом URA.RU сообщили в надзорном ведомстве. «В октябре 2022 года главе поселения перечислена единовременная поощрительная выплата в связи с назначением пенсии за выслугу лет в размере более 860 тысяч рублей. Вместе с тем нормативно-правовой акт, послуживший основанием для выплаты указанной суммы, принят и опубликован уже после его отставки. В связи с этим его действие на главу не распространяется. Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с главы денежных средств в доход бюджета городского поселения», — сообщили в ведомстве. Суд Сургутского района поддержал прокуратуру и обязал вернуть деньги, но поступила апелляционная жалоба. «Апелляционным определением суда ХМАО-Югры решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Судебный акт вступил в законную силу, его исполнение контролируется прокуратурой», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура требует вернуть «золотой парашют» экс-главы Лянтора. При увольнении мэрия насчитала бывшему главе различных компенсаций и выплат на сумму свыше 860 тысяч рублей.