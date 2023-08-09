Главную площадь Екатеринбурга хотят затопить ради фестиваля

Организаторы фестиваля ландшафтного искусства «Екатеринбург-300» (ранее — «Атмосфера») планируют в следующем году затопить площадь 1905 года, чтобы разбить там сады. Такой идеей поделилась на пресс-конференции в ТАСС директор фестиваля Юлия Сорокина.
«Есть новая сумасшедшая идея — мы хотим площадь 1905 года затопить и сделать из нее полностью водный объект. А на островах разбить сады — это идея для будущего фестиваля», — рассказала Сорокина. Она также призналась, что это обсуждается командой уже второй год, и если задумку получится осуществить, то это будет «вау-эффект».
«Екатеринбург-300» пройдет в столице Урала с 11 по 20 августа. Посетителям предлагают посетить мини-Белоярскую АЭС, попробовать себя в роли золотоискателя, посетить концерт музыканта Игоря Бутмана и фестиваль бардовской песни. К 1 сентября площадку демонтируют, в этот же день и возобновит работу парковка на площади 1905 года.
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