09 августа 2023

Главную площадь Екатеринбурга хотят затопить ради фестиваля

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие сада Атмосфера на площади 1905 года. Екатеринбург, сад атмосфера, атмофест
Идею с водой могут воплотить через год Фото:

Организаторы фестиваля ландшафтного искусства «Екатеринбург-300» (ранее — «Атмосфера») планируют в следующем году затопить площадь 1905 года, чтобы разбить там сады. Такой идеей поделилась на пресс-конференции в ТАСС директор фестиваля Юлия Сорокина.

«Есть новая сумасшедшая идея — мы хотим площадь 1905 года затопить и сделать из нее полностью водный объект. А на островах разбить сады — это идея для будущего фестиваля», — рассказала Сорокина. Она также призналась, что это обсуждается командой уже второй год, и если задумку получится осуществить, то это будет «вау-эффект».

«Екатеринбург-300» пройдет в столице Урала с 11 по 20 августа. Посетителям предлагают посетить мини-Белоярскую АЭС, попробовать себя в роли золотоискателя, посетить концерт музыканта Игоря Бутмана и фестиваль бардовской песни. К 1 сентября площадку демонтируют, в этот же день и возобновит работу парковка на площади 1905 года.

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Организаторы фестиваля ландшафтного искусства «Екатеринбург-300» (ранее — «Атмосфера») планируют в следующем году затопить площадь 1905 года, чтобы разбить там сады. Такой идеей поделилась на пресс-конференции в ТАСС директор фестиваля Юлия Сорокина. «Есть новая сумасшедшая идея — мы хотим площадь 1905 года затопить и сделать из нее полностью водный объект. А на островах разбить сады — это идея для будущего фестиваля», — рассказала Сорокина. Она также призналась, что это обсуждается командой уже второй год, и если задумку получится осуществить, то это будет «вау-эффект». «Екатеринбург-300» пройдет в столице Урала с 11 по 20 августа. Посетителям предлагают посетить мини-Белоярскую АЭС, попробовать себя в роли золотоискателя, посетить концерт музыканта Игоря Бутмана и фестиваль бардовской песни. К 1 сентября площадку демонтируют, в этот же день и возобновит работу парковка на площади 1905 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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