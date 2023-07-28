В Госдуме предложили лишать свободы на четыре года за мелкие взятки

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Законопроект о мелких взятках будет рассмотрен в осеннюю сессию Госдумы Фото:

В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет для тех, кто получил взятку до 10 тысяч рублей. Об этом сообщил глава комиссии нижней палаты парламента Василий Пискарев.

«Усиливается уголовная ответственность: за получение взятки или коммерческий подкуп в размере, не превышающем 10 тыс. рублей, будет грозить от трех до четырех лет лишения свободы», — написал Василий Пискарев в своем telegram-канале. Он также отметил, что если человек был пойман за преступлением, то по тексту проекта закона предполагается конфискация имущества. Законопроект будет рассмотрен в осеннюю сессию Госдумы.

Законопроект призван снизить число коррупционных преступлений. По информации Пискарева, некоторые лица практикуют коррупционный сбор денег в маленьких количествах. Из-за этого общие суммы могут быть сопоставимы с крупными взятками. Глава комиссии нижней палаты парламента отметил, что в 2021 году доля мелких взяток составила пятую часть всех коррупционных преступлений.

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В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет для тех, кто получил взятку до 10 тысяч рублей. Об этом сообщил глава комиссии нижней палаты парламента Василий Пискарев. «Усиливается уголовная ответственность: за получение взятки или коммерческий подкуп в размере, не превышающем 10 тыс. рублей, будет грозить от трех до четырех лет лишения свободы», — написал Василий Пискарев в своем telegram-канале. Он также отметил, что если человек был пойман за преступлением, то по тексту проекта закона предполагается конфискация имущества. Законопроект будет рассмотрен в осеннюю сессию Госдумы. Законопроект призван снизить число коррупционных преступлений. По информации Пискарева, некоторые лица практикуют коррупционный сбор денег в маленьких количествах. Из-за этого общие суммы могут быть сопоставимы с крупными взятками. Глава комиссии нижней палаты парламента отметил, что в 2021 году доля мелких взяток составила пятую часть всех коррупционных преступлений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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