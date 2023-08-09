Какие изменения внес Путин в законы о военном и чрезвычайном положении в России

Россия отказывается от уведомления ООН и Совета Европы о введении военного и чрезвычайного положения в РФ
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин внес поправки в 37 и 22 статьи федерального закона Фото:

Президент России Владимир Путин внес изменения в статьи, касающиеся уведомления Организации Объединенных Наций (ООН) и Совета Европы о военном положении и чрезвычайном положении в РФ. Поправки подготовлены для статей 37 и 22 Федерального конституционного закона «О чрезвычайном положении» и «О военном положении» соответственно.

Изменения касаются отказа от уведомления ООН о введении и прекращении чрезвычайного или военного положения в России. Также предлагается исключить некоторые упоминания о Совете Европы и Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Эти изменения были внесены через соответствующие законодательные процедуры.

Ранее стало известно, что Владимир Путин готовит поправки к законам «О военном положении» и «О чрезвычайном положении». Изменения касаются процедуры уведомления ООН и Совета Европы о введении или прекращении военного и чрезвычайного положения в России. Предполагается, что эти изменения связаны с выходом России из Совета Европы, который произошел в марте 2022 года. Россия также покинула Парламентскую ассамблею Совета Европы в октябре прошлого года.

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Президент России Владимир Путин внес изменения в статьи, касающиеся уведомления Организации Объединенных Наций (ООН) и Совета Европы о военном положении и чрезвычайном положении в РФ. Поправки подготовлены для статей 37 и 22 Федерального конституционного закона «О чрезвычайном положении» и «О военном положении» соответственно. Изменения касаются отказа от уведомления ООН о введении и прекращении чрезвычайного или военного положения в России. Также предлагается исключить некоторые упоминания о Совете Европы и Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Эти изменения были внесены через соответствующие законодательные процедуры. Ранее стало известно, что Владимир Путин готовит поправки к законам «О военном положении» и «О чрезвычайном положении». Изменения касаются процедуры уведомления ООН и Совета Европы о введении или прекращении военного и чрезвычайного положения в России. Предполагается, что эти изменения связаны с выходом России из Совета Европы, который произошел в марте 2022 года. Россия также покинула Парламентскую ассамблею Совета Европы в октябре прошлого года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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