Путин: в интеграции Донбасса помог опыт Крыма и Севастополя

31 июля 2023 в 20:42 Размер текста - 17 +

Госдума провела процедуру интеграции Донбасса в российское правовое поле в сжатые сроки Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Интеграцию Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в российское правовое пространство удалось провести в сжатые сроки благодаря согласованной работе парламентских партий и администрации президента. Так научный руководитель института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев прокомментировал URA.RU итоги встречи президента РФ Владимира Путина со спикером Госдумы Вячеславом Володиным 31 июля. На ней Володин сообщил, что принято 54 закона, связанных с интеграцией новых регионов. «Не было межпартийных дискуссий, не было никаких противоречий. Законопроекты принимались не как один из вариантов — у одной партии такой, у другой — другой. Нет, все были едины, и здесь сыграло отношение к ситуации на Украине в целом, и к новым регионам. Если позиция партий едина, значит консолидирован не только парламент, но и общество. Для консолидации парламента достаточно большинства „Единой России“. А если поддерживают все партии, значит, консолидация идет глубже — на уровень общества. Способствовал этому и тот авторитет, которым обладает президент», — отметил политолог. Президент РФ Владимир Путин попросил депутатов учитывать в работе, что Донбасс с 2014 года живет в условиях войны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Уже в осеннюю сессию депутатам останется принять всего три закона, которые завершат интеграцию новых регионов в правовое поле России. На встрече со спикером нижней палаты Владимир Путин призвал использовать наработки, приобретенные в ходе интеграции в состав РФ Севастополя и Крыма. «Хотя есть специфика, и она очень существенная. Люди в Донбассе, начиная с 2014 года, живут в условиях практически военных действий, да и сейчас трагические события происходят на этих территориях, связанные с боевыми действиями, поэтому все это, безусловно, мы должны учитывать, когда выстраиваем наши действия на этом направлении», — подчеркнул президент. Статья по теме Путин создает опору политической системы в Донбассе Он поблагодарил депутатов Госдумы за поддержку в ключевых вопросах развития страны, в частности, внешней политики. «Вижу, по сути, консенсус у всех политических партий несмотря на то, что у многих коллег разные подходы к решению социальных, экономических вопросов, да и некоторых внутриполитических, — это естественно. Но по ключевым моментам, судьбоносным, связанным с жизнедеятельностью, с существованием самого российского государства, я всегда ощущаю поддержку со стороны депутатского корпуса», — отметил Путин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Интеграцию Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в российское правовое пространство удалось провести в сжатые сроки благодаря согласованной работе парламентских партий и администрации президента. Так научный руководитель института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев прокомментировал URA.RU итоги встречи президента РФ Владимира Путина со спикером Госдумы Вячеславом Володиным 31 июля. На ней Володин сообщил, что принято 54 закона, связанных с интеграцией новых регионов. «Не было межпартийных дискуссий, не было никаких противоречий. Законопроекты принимались не как один из вариантов — у одной партии такой, у другой — другой. Нет, все были едины, и здесь сыграло отношение к ситуации на Украине в целом, и к новым регионам. Если позиция партий едина, значит консолидирован не только парламент, но и общество. Для консолидации парламента достаточно большинства „Единой России“. А если поддерживают все партии, значит, консолидация идет глубже — на уровень общества. Способствовал этому и тот авторитет, которым обладает президент», — отметил политолог. Уже в осеннюю сессию депутатам останется принять всего три закона, которые завершат интеграцию новых регионов в правовое поле России. На встрече со спикером нижней палаты Владимир Путин призвал использовать наработки, приобретенные в ходе интеграции в состав РФ Севастополя и Крыма. «Хотя есть специфика, и она очень существенная. Он поблагодарил депутатов Госдумы за поддержку в ключевых вопросах развития страны, в частности, внешней политики. «Вижу, по сути, консенсус у всех политических партий несмотря на то, что у многих коллег разные подходы к решению социальных, экономических вопросов, да и некоторых внутриполитических, — это естественно. Но по ключевым моментам, судьбоносным, связанным с жизнедеятельностью, с существованием самого российского государства, я всегда ощущаю поддержку со стороны депутатского корпуса», — отметил Путин.