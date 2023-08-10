В ХМАО синоптики прогнозируют наивысший класс пожарной опасности

В Ханты-Мансийском автономном округе ожидается чрезвычайная пожарная опасность. На сайте Обь-Иртышского УГМС уточняется, что данное предостережение будет действовать по 14 августа.
«С 8 по 14 август местами по Ханты-Мансийскому автономному округу ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Присвоен пятый класс горимости», — сообщают синоптики на сайте управления.
Согласно информации на сайте ГУ МЧС по ХМАО-Югре, 11 августа прогнозируется возникновение от 10 до 15 очагов лесных пожаров по всем районам автономного округа. Наибольшая вероятность возгораний в Белоярском, Березовском, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском и Октябрьском районах.
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