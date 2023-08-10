10 августа 2023

В ХМАО синоптики прогнозируют наивысший класс пожарной опасности

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар, Шоссе Тюнина. Курган, пожар, задымление, шоссе тюнина, смог , дым
Предупреждение от синоптиков действует до 14 августа Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе ожидается чрезвычайная пожарная опасность. На сайте Обь-Иртышского УГМС уточняется, что данное предостережение будет действовать по 14 августа.

«С 8 по 14 август местами по Ханты-Мансийскому автономному округу ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Присвоен пятый класс горимости», — сообщают синоптики на сайте управления.

Согласно информации на сайте ГУ МЧС по ХМАО-Югре, 11 августа прогнозируется возникновение от 10 до 15 очагов лесных пожаров по всем районам автономного округа. Наибольшая вероятность возгораний в Белоярском, Березовском, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском и Октябрьском районах.

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В Ханты-Мансийском автономном округе ожидается чрезвычайная пожарная опасность. На сайте Обь-Иртышского УГМС уточняется, что данное предостережение будет действовать по 14 августа. «С 8 по 14 август местами по Ханты-Мансийскому автономному округу ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Присвоен пятый класс горимости», — сообщают синоптики на сайте управления. Согласно информации на сайте ГУ МЧС по ХМАО-Югре, 11 августа прогнозируется возникновение от 10 до 15 очагов лесных пожаров по всем районам автономного округа. Наибольшая вероятность возгораний в Белоярском, Березовском, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском и Октябрьском районах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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