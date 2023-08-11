11 августа 2023

Спасатели потушили пожар на целлюлозно-бумажном комбинате в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Курган, мчс, кислород, пожар, спасатели, пожарные
Сообщение о возгорании на производстве спасатели получили днем 12 августа Фото:

Спасателям удалось ликвидировать пожар на Пермском целлюлозно-бумажном комбинате (ПЦБК). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«По уточненной информации, в 19:40 объявлена ликвидация пожара», — пояснили спасатели. Сообщение опубликовано в ведомственном telegram-канале.

Возгорание на производстве в микрорайоне Голованово произошло днем 12 августа. Пожарные обнаружили, что в ПЦБК загорелся КамАЗ и опил на насыпи отходов лесопиления.

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Спасателям удалось ликвидировать пожар на Пермском целлюлозно-бумажном комбинате (ПЦБК). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. «По уточненной информации, в 19:40 объявлена ликвидация пожара», — пояснили спасатели. Сообщение опубликовано в ведомственном telegram-канале. Возгорание на производстве в микрорайоне Голованово произошло днем 12 августа. Пожарные обнаружили, что в ПЦБК загорелся КамАЗ и опил на насыпи отходов лесопиления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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