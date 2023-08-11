Спасатели потушили пожар на целлюлозно-бумажном комбинате в Перми

Сообщение о возгорании на производстве спасатели получили днем 12 августа
Спасателям удалось ликвидировать пожар на Пермском целлюлозно-бумажном комбинате (ПЦБК). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
«По уточненной информации, в 19:40 объявлена ликвидация пожара», — пояснили спасатели. Сообщение опубликовано в ведомственном telegram-канале.
Возгорание на производстве в микрорайоне Голованово произошло днем 12 августа. Пожарные обнаружили, что в ПЦБК загорелся КамАЗ и опил на насыпи отходов лесопиления.
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