Челябинский рыбак выпал из лодки и утонул

12 августа 2023 в 10:11 Размер текста - 17 +

Рыбак был без спасательного жилета Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Челябинской области на озере Чебаркуль утонул рыбак. Из-за крена лодки мужчина упал в воду и не смог выплыть, сообщили в Поисково-спасательной службе (ПСС) Челябинской области. «В Кунашакском районе на озере Чебаркуль утонул мужчина 1950 года рождения. Поднявшийся ветер, большая волна и ошибка привели к опасному крену лодки, из-за которого мужчина оказался в воде», — говорится в паблике ПСС региона в соцсети «ВКонтакте». Рыбак был без спасательного жилета. Самостоятельно выплыть он не смог. Его тело было найдено позднее на глубине трех метров. Напарник рыбака, находившийся в той же в лодке, смог ухватиться за борт и доплыть до берега.

В Челябинской области на озере Чебаркуль утонул рыбак. Из-за крена лодки мужчина упал в воду и не смог выплыть, сообщили в Поисково-спасательной службе (ПСС) Челябинской области. «В Кунашакском районе на озере Чебаркуль утонул мужчина 1950 года рождения. Поднявшийся ветер, большая волна и ошибка привели к опасному крену лодки, из-за которого мужчина оказался в воде», — говорится в паблике ПСС региона в соцсети «ВКонтакте». Рыбак был без спасательного жилета. Самостоятельно выплыть он не смог. Его тело было найдено позднее на глубине трех метров. Напарник рыбака, находившийся в той же в лодке, смог ухватиться за борт и доплыть до берега.