11 августа 2023

Челябинский рыбак выпал из лодки и утонул

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, рыбаки, рыбалка, лодка, сети рыболовные, браконьеры
Рыбак был без спасательного жилета Фото:

В Челябинской области на озере Чебаркуль утонул рыбак. Из-за крена лодки мужчина упал в воду и не смог выплыть, сообщили в Поисково-спасательной службе (ПСС) Челябинской области.

«В Кунашакском районе на озере Чебаркуль утонул мужчина 1950 года рождения. Поднявшийся ветер, большая волна и ошибка привели к опасному крену лодки, из-за которого мужчина оказался в воде», — говорится в паблике ПСС региона в соцсети «ВКонтакте».

Рыбак был без спасательного жилета. Самостоятельно выплыть он не смог. Его тело было найдено позднее на глубине трех метров. Напарник рыбака, находившийся в той же в лодке, смог ухватиться за борт и доплыть до берега.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области на озере Чебаркуль утонул рыбак. Из-за крена лодки мужчина упал в воду и не смог выплыть, сообщили в Поисково-спасательной службе (ПСС) Челябинской области. «В Кунашакском районе на озере Чебаркуль утонул мужчина 1950 года рождения. Поднявшийся ветер, большая волна и ошибка привели к опасному крену лодки, из-за которого мужчина оказался в воде», — говорится в паблике ПСС региона в соцсети «ВКонтакте». Рыбак был без спасательного жилета. Самостоятельно выплыть он не смог. Его тело было найдено позднее на глубине трех метров. Напарник рыбака, находившийся в той же в лодке, смог ухватиться за борт и доплыть до берега.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...