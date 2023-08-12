12 августа 2023

Появилось видео аварии с 6 пострадавшими в Екатеринбурге

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Авария на Остоженке с участием Эльмина Гулиева. Москва, иномарка, дтп, авария, остоженка
Авария произошла вечером 13 августа на Сухоложской-Агрономической (архивное фото) Фото:

Инспекторы ГИБДД показали видео аварии в Екатеринбурге, в которой пострадали шесть человек. На кадрах видно, как водитель Mazda CX-7 врезался в Kia Rio, а затем остановился от удара в дорожные ограждения.

Авария произошла вечером 13 августа на перекрестке улиц Сухоложской-Агрономической. 47-летний водитель Mazda потерял сознание за рулем, сбил пешехода и врезался в Kia, где было пять человек, трое из которых — дети, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Водитель, устроивший аварию, очнулся после удара об ограждения. Шестерых пострадавших госпитализировали. Автоинспекторы организовали проверку по факту происшествия.

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Инспекторы ГИБДД показали видео аварии в Екатеринбурге, в которой пострадали шесть человек. На кадрах видно, как водитель Mazda CX-7 врезался в Kia Rio, а затем остановился от удара в дорожные ограждения. Авария произошла вечером 13 августа на перекрестке улиц Сухоложской-Агрономической. 47-летний водитель Mazda потерял сознание за рулем, сбил пешехода и врезался в Kia, где было пять человек, трое из которых — дети, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. Водитель, устроивший аварию, очнулся после удара об ограждения. Шестерых пострадавших госпитализировали. Автоинспекторы организовали проверку по факту происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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