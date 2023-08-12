Появилось видео аварии с 6 пострадавшими в Екатеринбурге

Инспекторы ГИБДД показали видео аварии в Екатеринбурге, в которой пострадали шесть человек. На кадрах видно, как водитель Mazda CX-7 врезался в Kia Rio, а затем остановился от удара в дорожные ограждения.
Авария произошла вечером 13 августа на перекрестке улиц Сухоложской-Агрономической. 47-летний водитель Mazda потерял сознание за рулем, сбил пешехода и врезался в Kia, где было пять человек, трое из которых — дети, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
Водитель, устроивший аварию, очнулся после удара об ограждения. Шестерых пострадавших госпитализировали. Автоинспекторы организовали проверку по факту происшествия.
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