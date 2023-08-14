Гадюка укусила пенсионера в мизинец в садовом товариществе «Прогресс» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Трехгорном Челябинской области гадюка укусила пенсионера в садовом товариществе «Прогресс». Об этом URA.RU сообщили 14 августа в пресс-службе Медико-санитарная часть №72 города.

«В приемное отделение 13 августа обратился 76-летний мужчина. Он пропалывал грядки на огороде в СНТ „Прогресс“, когда гадюка укусила его в мизинец левой руки. Мужчина обратился за медпомощью спустя час, к этому времени рука сильно опухла. Медики оказали помощь», — уточнили в пресс-службе.

На данный момент пенсионер находится в стационаре под наблюдением врачей. Отечность руки постепенно проходит. В медучреждении добавили, что в жару укусы змей особенно опасны, так как интоксикация проходит быстрее. Наиболее опасны укусы в область шеи и головы.