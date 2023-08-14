В челябинском городе гадюка укусила садовода. Фото

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Рыбовод Лопатин ООО ЮРПартнер Челябинск, змея, уж, аспид
Гадюка укусила пенсионера в мизинец в садовом товариществе «Прогресс» Фото:

В Трехгорном Челябинской области гадюка укусила пенсионера в садовом товариществе «Прогресс». Об этом URA.RU сообщили 14 августа в пресс-службе Медико-санитарная часть №72 города.

«В приемное отделение 13 августа обратился 76-летний мужчина. Он пропалывал грядки на огороде в СНТ „Прогресс“, когда гадюка укусила его в мизинец левой руки. Мужчина обратился за медпомощью спустя час, к этому времени рука сильно опухла. Медики оказали помощь», — уточнили в пресс-службе.

На данный момент пенсионер находится в стационаре под наблюдением врачей. Отечность руки постепенно проходит. В медучреждении добавили, что в жару укусы змей особенно опасны, так как интоксикация проходит быстрее. Наиболее опасны укусы в область шеи и головы.

После укуса змеи рука пенсионера сильно опухла
После укуса змеи рука пенсионера сильно опухла
Фото:

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В Трехгорном Челябинской области гадюка укусила пенсионера в садовом товариществе «Прогресс». Об этом URA.RU сообщили 14 августа в пресс-службе Медико-санитарная часть №72 города. «В приемное отделение 13 августа обратился 76-летний мужчина. Он пропалывал грядки на огороде в СНТ „Прогресс“, когда гадюка укусила его в мизинец левой руки. Мужчина обратился за медпомощью спустя час, к этому времени рука сильно опухла. Медики оказали помощь», — уточнили в пресс-службе. На данный момент пенсионер находится в стационаре под наблюдением врачей. Отечность руки постепенно проходит. В медучреждении добавили, что в жару укусы змей особенно опасны, так как интоксикация проходит быстрее. Наиболее опасны укусы в область шеи и головы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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