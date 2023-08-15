ФНС: несколько тысяч компаний открылось в новых регионах России

В период с января по июль этого года в новых регионах России зарегистрировали 2,2 тысячи компаний. Такие данные сообщили в федеральной налоговой службе РФ.
«За семь месяцев 2023 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях было создано 2,2 тысячи юридических лиц», — сообщили «Известия» со ссылкой на данные статистики налогового ведомства. В качестве основных видов деятельности предприниматели выбирают торговлю, перевозки и сельское хозяйство.
В общем в новых субъектах уже зарегистрировано 34,5 тысячи новых предприятий. По мнению экспертов, эти регионы привлекают предпринимателей льготами, высоким потенциалом и низкой конкуренцией.
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