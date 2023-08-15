ФНС: несколько тысяч компаний открылось в новых регионах России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, овощи, продукты, овощная ярмарка, оптовая торговля, еда, продажа, картофель в сетке, лук репчатый
Одним направлений деятельности новых предприятий является сельское хозяйство Фото:

В период с января по июль этого года в новых регионах России зарегистрировали 2,2 тысячи компаний. Такие данные сообщили в федеральной налоговой службе РФ.

«За семь месяцев 2023 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях было создано 2,2 тысячи юридических лиц», — сообщили «Известия» со ссылкой на данные статистики налогового ведомства. В качестве основных видов деятельности предприниматели выбирают торговлю, перевозки и сельское хозяйство.

В общем в новых субъектах уже зарегистрировано 34,5 тысячи новых предприятий. По мнению экспертов, эти регионы привлекают предпринимателей льготами, высоким потенциалом и низкой конкуренцией.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В период с января по июль этого года в новых регионах России зарегистрировали 2,2 тысячи компаний. Такие данные сообщили в федеральной налоговой службе РФ. «За семь месяцев 2023 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях было создано 2,2 тысячи юридических лиц», — сообщили «Известия» со ссылкой на данные статистики налогового ведомства. В качестве основных видов деятельности предприниматели выбирают торговлю, перевозки и сельское хозяйство. В общем в новых субъектах уже зарегистрировано 34,5 тысячи новых предприятий. По мнению экспертов, эти регионы привлекают предпринимателей льготами, высоким потенциалом и низкой конкуренцией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...