Мэр Екатеринбурга оценил проект реконструкции парка «Уралмаш»

Парк «Уралмаш» реконструируют к следующему году
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов оценил проект по реконструкции летнего парка «Уралмаш». Работы планируют начать в 2024 году.
«Надо уже дать старт работе парка. Это новые подходы, новая концепция. Это хороший стандартный городской парк. Это будет хорошее, благоустроенное, уютное пространство не только для жителей Уралмаша, но и для всех жителей города», — сообщил корреспонденту URA.RU Орлов.
Всего потратят на благоустройство места отдыха около 150 млн рублей. Там построят каток, фуд-корт, разобьют сад, отремонтируют дорожи и вернут колесо обозрения. Команда парка Маяковского уже начала убирать старые деревья.
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