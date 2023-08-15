Мэр Екатеринбурга оценил проект реконструкции парка «Уралмаш» 16 августа 2023 в 12:00 Размер текста - 17 + Парк «Уралмаш» реконструируют к следующему году Фото: Московец Илья © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов оценил проект по реконструкции летнего парка «Уралмаш». Работы планируют начать в 2024 году. «Надо уже дать старт работе парка. Это новые подходы, новая концепция. Это хороший стандартный городской парк. Это будет хорошее, благоустроенное, уютное пространство не только для жителей Уралмаша, но и для всех жителей города», — сообщил корреспонденту URA.RU Орлов. Всего потратят на благоустройство места отдыха около 150 млн рублей. Там построят каток, фуд-корт, разобьют сад, отремонтируют дорожи и вернут колесо обозрения. Команда парка Маяковского уже начала убирать старые деревья. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов оценил проект по реконструкции летнего парка «Уралмаш». Работы планируют начать в 2024 году. «Надо уже дать старт работе парка. Это новые подходы, новая концепция. Это хороший стандартный городской парк. Это будет хорошее, благоустроенное, уютное пространство не только для жителей Уралмаша, но и для всех жителей города», — сообщил корреспонденту URA.RU Орлов. Всего потратят на благоустройство места отдыха около 150 млн рублей. Там построят каток, фуд-корт, разобьют сад, отремонтируют дорожи и вернут колесо обозрения. Команда парка Маяковского уже начала убирать старые деревья. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям