15 августа 2023

Мэр Екатеринбурга оценил проект реконструкции парка «Уралмаш»

© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия с Алексеем Орловым. Екатеринбург, орлов алексей
Парк «Уралмаш» реконструируют к следующему году Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов оценил проект по реконструкции летнего парка «Уралмаш». Работы планируют начать в 2024 году.

«Надо уже дать старт работе парка. Это новые подходы, новая концепция. Это хороший стандартный городской парк. Это будет хорошее, благоустроенное, уютное пространство не только для жителей Уралмаша, но и для всех жителей города», — сообщил корреспонденту URA.RU Орлов.

Всего потратят на благоустройство места отдыха около 150 млн рублей. Там построят каток, фуд-корт, разобьют сад, отремонтируют дорожи и вернут колесо обозрения. Команда парка Маяковского уже начала убирать старые деревья.

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов оценил проект по реконструкции летнего парка «Уралмаш». Работы планируют начать в 2024 году. «Надо уже дать старт работе парка. Это новые подходы, новая концепция. Это хороший стандартный городской парк. Это будет хорошее, благоустроенное, уютное пространство не только для жителей Уралмаша, но и для всех жителей города», — сообщил корреспонденту URA.RU Орлов. Всего потратят на благоустройство места отдыха около 150 млн рублей. Там построят каток, фуд-корт, разобьют сад, отремонтируют дорожи и вернут колесо обозрения. Команда парка Маяковского уже начала убирать старые деревья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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