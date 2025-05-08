Генерал захотел отменить салют на День Победы в Екатеринбурге: что ему ответили

Начальник свердловского ГУ МВД Мешков выступил против фейерверка в Екатеринбурге

Александр Мешков, возможно, страхуется Фото: Илья Московец © URA.RU

Шеф свердловской полиции генерал-лейтенант Александр Мешков выступил против проведения салюта в центре Екатеринбурга (в акватории Городского пруда) 9 мая. Соответствующую рекомендацию он направил чиновникам, сообщил URA.RU источник, близкий к региональному правительству.

«Мешков разослал письма с рекомендациями воздержаться от фейерверка — в целях безопасности», — передал собеседник. По его данным, чиновники ответили, что лишь содействуют штабу Центрального военного округа, который все давно согласовал с Москвой. «В целом инициативой Мешкова они [военные] были не очень довольны, мягко говоря», — уточнил источник.

Ранее URA.RU сообщало, что салюты отменили в Академическом и у ТЦ Veer Mall. Но они были «частные», то есть планировал их бизнес. В разговоре с агентством мэр Алексей Орлов не стал опровергать, что отмена связана с рекомендациями от МВД.

Он также подтвердил, что получал письмо от Мешкова. Но отметил, что салют — требование, установленное федеральным законодательством, ведь Екатеринбург имеет звание города трудовой доблести. «Военные производят залпы, а мы просто помогаем», — объяснил Орлов, подчеркнув, что меры безопасности в городе усилены.

Близкий к полиции источник URA.RU предположил, что Мешков просто страхуется. «В случае чего скажет: я же предупреждал», — считает собеседник. В региональное ГУ МВД направлен запрос. Ответ будет опубликован, как только поступит.