В Екатеринбурге подожгли шкафы, отвечающие за безопасность движения поездов

В Екатеринбурге уничтожили оборудование СвЖД
На железной дороге в Чкаловском районе Екатеринбурга подожгли оборудование, которое отвечает за безопасность движения составов. Инцидент произошел в районе станции Керамик.
«Неизвестный спалил шкафы с релейным оборудованием на путях, по которым ездят электрички в сторону Сысерти. На месте нашли топор», — пишет телеграм-канал Shot.
По данным канала, возгорание заметил машинист и сообщил экстренным службам. Последствия ликвидировали, к задержек в движении поездов не произошло. Пострадавших нет.
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