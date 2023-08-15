В Екатеринбурге подожгли шкафы, отвечающие за безопасность движения поездов 16 августа 2023 в 13:20 Размер текста - 17 + В Екатеринбурге уничтожили оборудование СвЖД Фото: Сергей Русанов © URA.RU На железной дороге в Чкаловском районе Екатеринбурга подожгли оборудование, которое отвечает за безопасность движения составов. Инцидент произошел в районе станции Керамик. «Неизвестный спалил шкафы с релейным оборудованием на путях, по которым ездят электрички в сторону Сысерти. На месте нашли топор», — пишет телеграм-канал Shot. По данным канала, возгорание заметил машинист и сообщил экстренным службам. Последствия ликвидировали, к задержек в движении поездов не произошло. Пострадавших нет. На железной дороге в Чкаловском районе Екатеринбурга подожгли оборудование, которое отвечает за безопасность движения составов. Инцидент произошел в районе станции Керамик. «Неизвестный спалил шкафы с релейным оборудованием на путях, по которым ездят электрички в сторону Сысерти. На месте нашли топор», — пишет телеграм-канал Shot. По данным канала, возгорание заметил машинист и сообщил экстренным службам. Последствия ликвидировали, к задержек в движении поездов не произошло. Пострадавших нет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям