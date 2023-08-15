15 августа 2023

В Екатеринбурге подожгли шкафы, отвечающие за безопасность движения поездов

© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажирские железнодорожные перевозки. Пермь, рельсы, железнодорожные пути, ржд, железная дорога, жд пути
В Екатеринбурге уничтожили оборудование СвЖД Фото:

На железной дороге в Чкаловском районе Екатеринбурга подожгли оборудование, которое отвечает за безопасность движения составов. Инцидент произошел в районе станции Керамик.

«Неизвестный спалил шкафы с релейным оборудованием на путях, по которым ездят электрички в сторону Сысерти. На месте нашли топор», — пишет телеграм-канал Shot.

По данным канала, возгорание заметил машинист и сообщил экстренным службам. Последствия ликвидировали, к задержек в движении поездов не произошло. Пострадавших нет.

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На железной дороге в Чкаловском районе Екатеринбурга подожгли оборудование, которое отвечает за безопасность движения составов. Инцидент произошел в районе станции Керамик. «Неизвестный спалил шкафы с релейным оборудованием на путях, по которым ездят электрички в сторону Сысерти. На месте нашли топор», — пишет телеграм-канал Shot. По данным канала, возгорание заметил машинист и сообщил экстренным службам. Последствия ликвидировали, к задержек в движении поездов не произошло. Пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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