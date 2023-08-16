16 августа 2023

Путин присвоил почетные звания нефтяникам и газовикам из ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтяная буровая. Ноябрьск, буровая, нефтяники, нефть, буровики, добыча нефти
Десять жителей ЯНАО получили почетные звания РФ Фото:

В ЯНАО десять нефтяников и газовиков получили почетные звания. Соответствующий Указ подписал 17 августа президент России Владимир Путин.

«За заслуги в области нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю добросовестную работу, присвоить почетные звания „Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ“. В ЯНАО — Андрею Василенко, Владимиру Денисову, Владимиру Дробязченко, Эдварду Мадьярову, Игорю Новикову, Елене Осадчей, Василию Сищуку, Сергею Скепе, Сергею Старшинову, Владимиру Христолюбову», — сообщается в Указе, опубликованном на портале правовой информации.

Среди награжденных работники «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», «Газпром добыча Ноябрьск», «Газпром добыча Надым», «РН — Пурнефтегаз». Награжденные работают слесарем, электромонтерами, электрогазосварщиком, оператором по добыче нефти, инженером-метрологом, заместителем начальника цеха и руководителем направления.

Ранее URA.RU сообщило, что Путин присвоил почетное звание сварщику из Муравленко. Президент отметил заслуги Константина Рогальского в сфере ЖКХ.

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В ЯНАО десять нефтяников и газовиков получили почетные звания. Соответствующий Указ подписал 17 августа президент России Владимир Путин. «За заслуги в области нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю добросовестную работу, присвоить почетные звания „Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ“. В ЯНАО — Андрею Василенко, Владимиру Денисову, Владимиру Дробязченко, Эдварду Мадьярову, Игорю Новикову, Елене Осадчей, Василию Сищуку, Сергею Скепе, Сергею Старшинову, Владимиру Христолюбову», — сообщается в Указе, опубликованном на портале правовой информации. Среди награжденных работники «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», «Газпром добыча Ноябрьск», «Газпром добыча Надым», «РН — Пурнефтегаз». Награжденные работают слесарем, электромонтерами, электрогазосварщиком, оператором по добыче нефти, инженером-метрологом, заместителем начальника цеха и руководителем направления. Ранее URA.RU сообщило, что Путин присвоил почетное звание сварщику из Муравленко. Президент отметил заслуги Константина Рогальского в сфере ЖКХ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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