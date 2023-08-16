Путин присвоил почетные звания нефтяникам и газовикам из ЯНАО

17 августа 2023 в 18:44 Размер текста - 17 +

Десять жителей ЯНАО получили почетные звания РФ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В ЯНАО десять нефтяников и газовиков получили почетные звания. Соответствующий Указ подписал 17 августа президент России Владимир Путин. «За заслуги в области нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю добросовестную работу, присвоить почетные звания „Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ“. В ЯНАО — Андрею Василенко, Владимиру Денисову, Владимиру Дробязченко, Эдварду Мадьярову, Игорю Новикову, Елене Осадчей, Василию Сищуку, Сергею Скепе, Сергею Старшинову, Владимиру Христолюбову», — сообщается в Указе, опубликованном на портале правовой информации. Среди награжденных работники «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», «Газпром добыча Ноябрьск», «Газпром добыча Надым», «РН — Пурнефтегаз». Награжденные работают слесарем, электромонтерами, электрогазосварщиком, оператором по добыче нефти, инженером-метрологом, заместителем начальника цеха и руководителем направления. Ранее URA.RU сообщило, что Путин присвоил почетное звание сварщику из Муравленко. Президент отметил заслуги Константина Рогальского в сфере ЖКХ.

В ЯНАО десять нефтяников и газовиков получили почетные звания. Соответствующий Указ подписал 17 августа президент России Владимир Путин. «За заслуги в области нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю добросовестную работу, присвоить почетные звания „Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ“. В ЯНАО — Андрею Василенко, Владимиру Денисову, Владимиру Дробязченко, Эдварду Мадьярову, Игорю Новикову, Елене Осадчей, Василию Сищуку, Сергею Скепе, Сергею Старшинову, Владимиру Христолюбову», — сообщается в Указе, опубликованном на портале правовой информации. Среди награжденных работники «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», «Газпром добыча Ноябрьск», «Газпром добыча Надым», «РН — Пурнефтегаз». Награжденные работают слесарем, электромонтерами, электрогазосварщиком, оператором по добыче нефти, инженером-метрологом, заместителем начальника цеха и руководителем направления. Ранее URA.RU сообщило, что Путин присвоил почетное звание сварщику из Муравленко. Президент отметил заслуги Константина Рогальского в сфере ЖКХ.