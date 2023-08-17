Путин наградил челябинского медика

Президент России Владимир Путин наградил орденом завотделением ГБУЗ «Областной перинатальный центр» Юрия Шумакова. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Указ президента Российской федерации. За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством II степени“ Шумакова Юрия Александровича — заведующего отделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения „Областной перинатальный центр“», — сообщается в указе, подписанным Путиным.
Согласно информации на официальном сайте медучреждения, Шумаков руководит отделением ультразвуковой диагностики. Имеет высшую квалификационную категорию. Также он является заслуженным врачом РФ и отличником здравоохранения.
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