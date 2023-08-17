Путин наградил челябинского медика

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Вручение государственных наград жителям Уральского Федерального Округа в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО. Екатеринбург , медаль ордена за заслуги перед отечеством 2степени, государственная награда
Юрия Шумакова наградили орденом «За заслуги перед Отечеством II степени» Фото:

Президент России Владимир Путин наградил орденом завотделением ГБУЗ «Областной перинатальный центр» Юрия Шумакова. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Указ президента Российской федерации. За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством II степени“ Шумакова Юрия Александровича — заведующего отделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения „Областной перинатальный центр“», — сообщается в указе, подписанным Путиным.

Согласно информации на официальном сайте медучреждения, Шумаков руководит отделением ультразвуковой диагностики. Имеет высшую квалификационную категорию. Также он является заслуженным врачом РФ и отличником здравоохранения.

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Президент России Владимир Путин наградил орденом завотделением ГБУЗ «Областной перинатальный центр» Юрия Шумакова. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Указ президента Российской федерации. За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством II степени“ Шумакова Юрия Александровича — заведующего отделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения „Областной перинатальный центр“», — сообщается в указе, подписанным Путиным. Согласно информации на официальном сайте медучреждения, Шумаков руководит отделением ультразвуковой диагностики. Имеет высшую квалификационную категорию. Также он является заслуженным врачом РФ и отличником здравоохранения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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