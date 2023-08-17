Студентов и сотрудников челябинского вуза атаковали мошенники

В Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ) Челябинска сотрудникам и студентам стали приходить сообщения в мессенджерах от мошенников, которые выдают себя за ректора Александра Вагнера. Об этом 18 августа URA.RU сообщили в пресс-службе вуза.
«Студентам и сотрудникам ЮУрГУ с фальшивых аккаунтов с фотографией ректора в Whatsapp и Telegram приходят сообщения от мошенников. Они якобы инициируют проверку банковских счетов, просят сообщить личные данные», — пояснили в учреждении.
В пресс-службе отметили, что с такими атаками столкнулся не только ЮУрГУ. Подобные рассылки случались и в других учреждениях. Также там напомнили, что ректорат не отправляет подобные сообщения через мессенджеры. Официальная переписка ведется исключительно с помощью корпоративной почты ЮУрГУ.
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