Студентов и сотрудников челябинского вуза атаковали мошенники

18 августа 2023 в 12:06 Размер текста - 17 +

Мошенники пытались украсть личные данные студентов и сотрудников ЮУрГУ Фото: Московец Илья © URA.RU В Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ) Челябинска сотрудникам и студентам стали приходить сообщения в мессенджерах от мошенников, которые выдают себя за ректора Александра Вагнера. Об этом 18 августа URA.RU сообщили в пресс-службе вуза. «Студентам и сотрудникам ЮУрГУ с фальшивых аккаунтов с фотографией ректора в Whatsapp и Telegram приходят сообщения от мошенников. Они якобы инициируют проверку банковских счетов, просят сообщить личные данные», — пояснили в учреждении. В пресс-службе отметили, что с такими атаками столкнулся не только ЮУрГУ. Подобные рассылки случались и в других учреждениях. Также там напомнили, что ректорат не отправляет подобные сообщения через мессенджеры. Официальная переписка ведется исключительно с помощью корпоративной почты ЮУрГУ.

В Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ) Челябинска сотрудникам и студентам стали приходить сообщения в мессенджерах от мошенников, которые выдают себя за ректора Александра Вагнера. Об этом 18 августа URA.RU сообщили в пресс-службе вуза. «Студентам и сотрудникам ЮУрГУ с фальшивых аккаунтов с фотографией ректора в Whatsapp и Telegram приходят сообщения от мошенников. Они якобы инициируют проверку банковских счетов, просят сообщить личные данные», — пояснили в учреждении. В пресс-службе отметили, что с такими атаками столкнулся не только ЮУрГУ. Подобные рассылки случались и в других учреждениях. Также там напомнили, что ректорат не отправляет подобные сообщения через мессенджеры. Официальная переписка ведется исключительно с помощью корпоративной почты ЮУрГУ.