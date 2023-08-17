17 августа 2023

Студентов и сотрудников челябинского вуза атаковали мошенники

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, телефон, смартфон, соцсети, общение, мобильник, смартфон в руке, телефоны в руках
Мошенники пытались украсть личные данные студентов и сотрудников ЮУрГУ Фото:

В Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ) Челябинска сотрудникам и студентам стали приходить сообщения в мессенджерах от мошенников, которые выдают себя за ректора Александра Вагнера. Об этом 18 августа URA.RU сообщили в пресс-службе вуза.

«Студентам и сотрудникам ЮУрГУ с фальшивых аккаунтов с фотографией ректора в Whatsapp и Telegram приходят сообщения от мошенников. Они якобы инициируют проверку банковских счетов, просят сообщить личные данные», — пояснили в учреждении.

В пресс-службе отметили, что с такими атаками столкнулся не только ЮУрГУ. Подобные рассылки случались и в других учреждениях. Также там напомнили, что ректорат не отправляет подобные сообщения через мессенджеры. Официальная переписка ведется исключительно с помощью корпоративной почты ЮУрГУ.

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В Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ) Челябинска сотрудникам и студентам стали приходить сообщения в мессенджерах от мошенников, которые выдают себя за ректора Александра Вагнера. Об этом 18 августа URA.RU сообщили в пресс-службе вуза. «Студентам и сотрудникам ЮУрГУ с фальшивых аккаунтов с фотографией ректора в Whatsapp и Telegram приходят сообщения от мошенников. Они якобы инициируют проверку банковских счетов, просят сообщить личные данные», — пояснили в учреждении. В пресс-службе отметили, что с такими атаками столкнулся не только ЮУрГУ. Подобные рассылки случались и в других учреждениях. Также там напомнили, что ректорат не отправляет подобные сообщения через мессенджеры. Официальная переписка ведется исключительно с помощью корпоративной почты ЮУрГУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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