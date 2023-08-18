18 августа 2023

В Пермском крае следователи выясняют причины утопления восьмилетнего ребенка

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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, следователь ск, следственный комитет, шеврон следственного комитета
Следователи проводят проверку после утопления восьмилетнего мальчика Фото:

Сотрудники Следственного комитета РФ по Пермскому краю проводят проверку в связи с утоплением восьмилетнего ребенка в реке Кама. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел 17 августа 2023 года.

«Следователем по городу Добрянка проведен осмотр места происшествия. Опрашиваются очевидцы, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего», — сообщается на сайте СУ СКР по Пермскому краю.

По предварительным данным, 17 августа в городе Добрянка восьмилетний ребенок купался в реке без присмотра взрослых. Мальчик начал тонуть, и находящиеся поблизости взрослые достали его из воды. Ребенка госпитализировали, но он скончался, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

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Сотрудники Следственного комитета РФ по Пермскому краю проводят проверку в связи с утоплением восьмилетнего ребенка в реке Кама. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел 17 августа 2023 года. «Следователем по городу Добрянка проведен осмотр места происшествия. Опрашиваются очевидцы, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего», — сообщается на сайте СУ СКР по Пермскому краю. По предварительным данным, 17 августа в городе Добрянка восьмилетний ребенок купался в реке без присмотра взрослых. Мальчик начал тонуть, и находящиеся поблизости взрослые достали его из воды. Ребенка госпитализировали, но он скончался, несмотря на оказанную медицинскую помощь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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