В Пермском крае следователи выясняют причины утопления восьмилетнего ребенка

Следователи проводят проверку после утопления восьмилетнего мальчика Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сотрудники Следственного комитета РФ по Пермскому краю проводят проверку в связи с утоплением восьмилетнего ребенка в реке Кама. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел 17 августа 2023 года.

«Следователем по городу Добрянка проведен осмотр места происшествия. Опрашиваются очевидцы, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего», — сообщается на сайте СУ СКР по Пермскому краю.

По предварительным данным, 17 августа в городе Добрянка восьмилетний ребенок купался в реке без присмотра взрослых. Мальчик начал тонуть, и находящиеся поблизости взрослые достали его из воды. Ребенка госпитализировали, но он скончался, несмотря на оказанную медицинскую помощь.