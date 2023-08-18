В Пермском крае следователи выясняют причины утопления восьмилетнего ребенка

Сотрудники Следственного комитета РФ по Пермскому краю проводят проверку в связи с утоплением восьмилетнего ребенка в реке Кама. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел 17 августа 2023 года.
«Следователем по городу Добрянка проведен осмотр места происшествия. Опрашиваются очевидцы, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего», — сообщается на сайте СУ СКР по Пермскому краю.
По предварительным данным, 17 августа в городе Добрянка восьмилетний ребенок купался в реке без присмотра взрослых. Мальчик начал тонуть, и находящиеся поблизости взрослые достали его из воды. Ребенка госпитализировали, но он скончался, несмотря на оказанную медицинскую помощь.
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