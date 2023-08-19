19 августа 2023
18 августа 2023

В Челябинске на неделю ограничат движение транспорта по проспекту Победы. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Город, кирпич, дорожные знаки, проезд закрыт, проезд запрещен, ремонт дороги, ремонтные работы
Движение на участке проспекта Победы ограничат с 21 по 28 августа Фото:

В Челябинске с 21 по 28 августа ограничат движение транспорта на участке проспекта Победы из-за ремонта теплотрассы. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

«В Курчатовском районе по проспекту Победы продолжается поэтапная реконструкция участка теплотрассы. В связи с ремонтом с 23 часов 21 августа до 6 часов 28 августа будет ограничено движение транспорта по проспекту Победы в районе дома №290 (на пересечении с улицей Красного Урала — прим. URA.RU)», — сообщается в telegram-канале «Администрация города Челябинска».

Движение для транспорта ограничат в западном направлении в крайней левой полосе, в восточном направлении в крайней правой полосе проезжей части. Также будет закрыто движение трамваев. Водителей просят заранее планировать свои маршруты.

Ранее в Челябинске из-за ремонта теплотрассы ограничение для транспорта вводили на перекрестке Свердловского проспекта и улицы Островского. Движение в сторону Комсомольского проспекта осуществлялось по временной схеме.

Ограничение введут на пересечении проспекта Победы с улицей Красного Урала
Ограничение введут на пересечении проспекта Победы с улицей Красного Урала

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В Челябинске с 21 по 28 августа ограничат движение транспорта на участке проспекта Победы из-за ремонта теплотрассы. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии. «В Курчатовском районе по проспекту Победы продолжается поэтапная реконструкция участка теплотрассы. В связи с ремонтом с 23 часов 21 августа до 6 часов 28 августа будет ограничено движение транспорта по проспекту Победы в районе дома №290 (на пересечении с улицей Красного Урала — прим. URA.RU)», — сообщается в telegram-канале «Администрация города Челябинска». Движение для транспорта ограничат в западном направлении в крайней левой полосе, в восточном направлении в крайней правой полосе проезжей части. Также будет закрыто движение трамваев. Водителей просят заранее планировать свои маршруты. Ранее в Челябинске из-за ремонта теплотрассы ограничение для транспорта вводили на перекрестке Свердловского проспекта и улицы Островского. Движение в сторону Комсомольского проспекта осуществлялось по временной схеме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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