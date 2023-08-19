В Челябинске на неделю ограничат движение транспорта по проспекту Победы. Карта

20 августа 2023 в 15:29 Размер текста - 17 +

Движение на участке проспекта Победы ограничат с 21 по 28 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске с 21 по 28 августа ограничат движение транспорта на участке проспекта Победы из-за ремонта теплотрассы. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии. «В Курчатовском районе по проспекту Победы продолжается поэтапная реконструкция участка теплотрассы. В связи с ремонтом с 23 часов 21 августа до 6 часов 28 августа будет ограничено движение транспорта по проспекту Победы в районе дома №290 (на пересечении с улицей Красного Урала — прим. URA.RU)», — сообщается в telegram-канале «Администрация города Челябинска». Движение для транспорта ограничат в западном направлении в крайней левой полосе, в восточном направлении в крайней правой полосе проезжей части. Также будет закрыто движение трамваев. Водителей просят заранее планировать свои маршруты. Ранее в Челябинске из-за ремонта теплотрассы ограничение для транспорта вводили на перекрестке Свердловского проспекта и улицы Островского. Движение в сторону Комсомольского проспекта осуществлялось по временной схеме. Ограничение введут на пересечении проспекта Победы с улицей Красного Урала фото с telegram-канала администрации города Челябинска (https://t.me/chelmeria)

В Челябинске с 21 по 28 августа ограничат движение транспорта на участке проспекта Победы из-за ремонта теплотрассы. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии. «В Курчатовском районе по проспекту Победы продолжается поэтапная реконструкция участка теплотрассы. В связи с ремонтом с 23 часов 21 августа до 6 часов 28 августа будет ограничено движение транспорта по проспекту Победы в районе дома №290 (на пересечении с улицей Красного Урала — прим. URA.RU)», — сообщается в telegram-канале «Администрация города Челябинска». Движение для транспорта ограничат в западном направлении в крайней левой полосе, в восточном направлении в крайней правой полосе проезжей части. Также будет закрыто движение трамваев. Водителей просят заранее планировать свои маршруты. Ранее в Челябинске из-за ремонта теплотрассы ограничение для транспорта вводили на перекрестке Свердловского проспекта и улицы Островского. Движение в сторону Комсомольского проспекта осуществлялось по временной схеме.