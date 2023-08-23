Генерал Липовой объяснил назначение Афзалова новым главкомом ВКС

Генерал Липовой: Афзалова назначили главкомом ВКС, чтобы не привлекать внимания к Минобороны РФ

23 августа 2023 в 13:15 Размер текста - 17 +

Сергей Липовой (на фото) заявил, что Виктору Афзалову дадут проявить себя в качестве командующего ВКС Фото: Владимир Гердо / ТАСС Назначение генерал-полковника Виктора Афзалова врио главнокомандующего Военно-космическими силами (ВКС) России нужно, чтобы не привлекать лишнего внимания к Минобороны РФ. Об этом заявил генерал-майор авиации Сергей Липовой. «Афзалов — это пока временная фигура, генерал, который имеет определенный опыт. [Его] специально назначили, чтобы не привлекать лишнего внимания к ведомству, разобраться в ситуации», — рассказал Сергей Липовой в беседе с «Национальной службой новостей». По словам генерала, Афзалову дадут проявить себя на должности главкома, после чего будет принято решение, оставлять ли его на этом посту. «Время покажет, насколько он соответствует тем требованиям, которые предъявляются при назначении на должность командующего ВКС», — сказал Липовой. Ранее стало известно, что генерал армии Сергей Суровикин был освобожден от должности командующего ВКС России. Липовой заявлял, что Суровикин будет находиться в распоряжении Минобороны, пока для него согласовывают новую должность и место службы. Позже стало известно, что на эту должность временно поставят Афзалова.

Назначение генерал-полковника Виктора Афзалова врио главнокомандующего Военно-космическими силами (ВКС) России нужно, чтобы не привлекать лишнего внимания к Минобороны РФ. Об этом заявил генерал-майор авиации Сергей Липовой. «Афзалов — это пока временная фигура, генерал, который имеет определенный опыт. [Его] специально назначили, чтобы не привлекать лишнего внимания к ведомству, разобраться в ситуации», — рассказал Сергей Липовой в беседе с «Национальной службой новостей». По словам генерала, Афзалову дадут проявить себя на должности главкома, после чего будет принято решение, оставлять ли его на этом посту. «Время покажет, насколько он соответствует тем требованиям, которые предъявляются при назначении на должность командующего ВКС», — сказал Липовой. Ранее стало известно, что генерал армии Сергей Суровикин был освобожден от должности командующего ВКС России. Липовой заявлял, что Суровикин будет находиться в распоряжении Минобороны, пока для него согласовывают новую должность и место службы. Позже стало известно, что на эту должность временно поставят Афзалова.