На Челябинскую область надвигаются заморозки

До минус 2 градусов будет опускаться температура в Челябинской области 24—26 августа. Штормовое предупреждение объявлено региональным ЦГМС.
«Во второй половине ночи и утром 24, 25 и 26 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 2 градусов. Также 24 августа местами сохраняется высокая пожарная опасность», — говорится в тексте экстренного предупреждения.
Погода на Южном Урале начала меняться в ночь на 23 августа. В регион пришли ливни, грозы и сильный ветер. При этом еще накануне ожидалось, что ночные температуры будут снижаться, но не опустятся ниже 13-18 градусов.
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