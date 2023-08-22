22 августа 2023

На Челябинскую область надвигаются заморозки

До минус 2 градусов похолодает в Челябинской области 24—26 августа
© Служба новостей «URA.RU»
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Три дня подряд температура в Челябинской области будет опускаться ниже нуля Фото:

До минус 2 градусов будет опускаться температура в Челябинской области 24—26 августа. Штормовое предупреждение объявлено региональным ЦГМС.

«Во второй половине ночи и утром 24, 25 и 26 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 2 градусов. Также 24 августа местами сохраняется высокая пожарная опасность», — говорится в тексте экстренного предупреждения.

Погода на Южном Урале начала меняться в ночь на 23 августа. В регион пришли ливни, грозы и сильный ветер. При этом еще накануне ожидалось, что ночные температуры будут снижаться, но не опустятся ниже 13-18 градусов.

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До минус 2 градусов будет опускаться температура в Челябинской области 24—26 августа. Штормовое предупреждение объявлено региональным ЦГМС. «Во второй половине ночи и утром 24, 25 и 26 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 2 градусов. Также 24 августа местами сохраняется высокая пожарная опасность», — говорится в тексте экстренного предупреждения. Погода на Южном Урале начала меняться в ночь на 23 августа. В регион пришли ливни, грозы и сильный ветер. При этом еще накануне ожидалось, что ночные температуры будут снижаться, но не опустятся ниже 13-18 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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