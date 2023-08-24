Захарова сообщила о мертвой земле на Украине из-за боеприпасов с обедненным ураном

Захарова: украинские земли становятся непригодными для жизни из-за радиации

25 августа 2023 в 02:41 Размер текста - 17 +

Мария Захарова призвала мирное население требовать вывезти из Украины опасные боеприпасы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные поставки снарядов с обедненным ураном Киеву привели к радиационному заражению украинской земли. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, добавив, что эти территории становятся непригодными для жизни. «Россия неоднократно предупреждала Украину, что западные поставки боеприпасов с обедненным ураном приведут к беде. Они уже привели к радиационному заражению земли, которая становится непригодной для жизни», — сказала Захарова KP.RU . Захарова добавила, что в мае в Хмельницкой области Украины был зафиксирован значительный всплеск радиационного фона — с 80 нанозивертов до 140-160 нанозивертов. Также, по ее словам, всплеск радиоактивности в тех же числах был зафиксирован в Польше. «Причина — подрыв боеприпасов с обедненным ураном на Украине», — пояснила Захарова. Она считает, что мирное население Украины должно требовать вывезти боеприпасы из страны как можно скорее. В июне стало известно, что власти США будут поставлять Украине снаряды с обедненным ураном. Кроме того Великобритания уже направила Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Если Украина будет применять такое оружие, то Россия поступит также в ответ, заявлял российский лидер Владимир Путин.

Западные поставки снарядов с обедненным ураном Киеву привели к радиационному заражению украинской земли. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, добавив, что эти территории становятся непригодными для жизни. «Россия неоднократно предупреждала Украину, что западные поставки боеприпасов с обедненным ураном приведут к беде. Они уже привели к радиационному заражению земли, которая становится непригодной для жизни», — сказала Захарова KP.RU. Захарова добавила, что в мае в Хмельницкой области Украины был зафиксирован значительный всплеск радиационного фона — с 80 нанозивертов до 140-160 нанозивертов. Также, по ее словам, всплеск радиоактивности в тех же числах был зафиксирован в Польше. «Причина — подрыв боеприпасов с обедненным ураном на Украине», — пояснила Захарова. Она считает, что мирное население Украины должно требовать вывезти боеприпасы из страны как можно скорее. В июне стало известно, что власти США будут поставлять Украине снаряды с обедненным ураном. Кроме того Великобритания уже направила Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Если Украина будет применять такое оружие, то Россия поступит также в ответ, заявлял российский лидер Владимир Путин.