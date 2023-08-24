24 августа 2023

Захарова сообщила о мертвой земле на Украине из-за боеприпасов с обедненным ураном

Захарова: украинские земли становятся непригодными для жизни из-за радиации
© Служба новостей «URA.RU»
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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Мария Захарова призвала мирное население требовать вывезти из Украины опасные боеприпасы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Западные поставки снарядов с обедненным ураном Киеву привели к радиационному заражению украинской земли. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, добавив, что эти территории становятся непригодными для жизни.

«Россия неоднократно предупреждала Украину, что западные поставки боеприпасов с обедненным ураном приведут к беде. Они уже привели к радиационному заражению земли, которая становится непригодной для жизни», — сказала Захарова KP.RU.

Захарова добавила, что в мае в Хмельницкой области Украины был зафиксирован значительный всплеск радиационного фона — с 80 нанозивертов до 140-160 нанозивертов. Также, по ее словам, всплеск радиоактивности в тех же числах был зафиксирован в Польше. «Причина — подрыв боеприпасов с обедненным ураном на Украине», — пояснила Захарова. Она считает, что мирное население Украины должно требовать вывезти боеприпасы из страны как можно скорее.

В июне стало известно, что власти США будут поставлять Украине снаряды с обедненным ураном. Кроме того Великобритания уже направила Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Если Украина будет применять такое оружие, то Россия поступит также в ответ, заявлял российский лидер Владимир Путин.

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Западные поставки снарядов с обедненным ураном Киеву привели к радиационному заражению украинской земли. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, добавив, что эти территории становятся непригодными для жизни. «Россия неоднократно предупреждала Украину, что западные поставки боеприпасов с обедненным ураном приведут к беде. Они уже привели к радиационному заражению земли, которая становится непригодной для жизни», — сказала Захарова KP.RU. Захарова добавила, что в мае в Хмельницкой области Украины был зафиксирован значительный всплеск радиационного фона — с 80 нанозивертов до 140-160 нанозивертов. Также, по ее словам, всплеск радиоактивности в тех же числах был зафиксирован в Польше. «Причина — подрыв боеприпасов с обедненным ураном на Украине», — пояснила Захарова. Она считает, что мирное население Украины должно требовать вывезти боеприпасы из страны как можно скорее. В июне стало известно, что власти США будут поставлять Украине снаряды с обедненным ураном. Кроме того Великобритания уже направила Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Если Украина будет применять такое оружие, то Россия поступит также в ответ, заявлял российский лидер Владимир Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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