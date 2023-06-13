Путин раскрыл, как Россия ответит на применение Киевом снарядов с обедненным ураном

В случае, если Украина применит боеприпасы с обедненным ураном, Россия оставляет за собой право на ответные действия с использованием подобных снарядов. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами в Кремле.
«Мы оставляем за собой право применять боеприпасы с обедненным ураном, если Украина применит их первой. Если потребуется, то они у нас есть», — заявил Владимир Путин на встрече. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24». Российский лидер отметил, что в таких боеприпасах нет ничего хорошего. Также, по его словам, сейчас отсутствует необходимость в их применении.
Ранее из Белого дома поступила информация, что США планируют поставлять Украине снаряды с обедненным ураном. Генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что передача снарядов с обедненным ураном Киеву может нанести непоправимый вред здоровью военнослужащих ВСУ и гражданского населения Украины, передает «Ридус».
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