Путин раскрыл, как Россия ответит на применение Киевом снарядов с обедненным ураном

Путин заявил о праве РФ на ответное применение боеприпасов с обедненным ураном
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Боеприпасы. Западное вооружение. stock, боеприпас, артиллерия, ВСУ, stock
Россия не станет первой применять снаряды с обедненным ураном, заявил Владимир Путин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В случае, если Украина применит боеприпасы с обедненным ураном, Россия оставляет за собой право на ответные действия с использованием подобных снарядов. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами в Кремле.

«Мы оставляем за собой право применять боеприпасы с обедненным ураном, если Украина применит их первой. Если потребуется, то они у нас есть», — заявил Владимир Путин на встрече. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24». Российский лидер отметил, что в таких боеприпасах нет ничего хорошего. Также, по его словам, сейчас отсутствует необходимость в их применении.

Ранее из Белого дома поступила информация, что США планируют поставлять Украине снаряды с обедненным ураном. Генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что передача снарядов с обедненным ураном Киеву может нанести непоправимый вред здоровью военнослужащих ВСУ и гражданского населения Украины, передает «Ридус».

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В случае, если Украина применит боеприпасы с обедненным ураном, Россия оставляет за собой право на ответные действия с использованием подобных снарядов. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами в Кремле. «Мы оставляем за собой право применять боеприпасы с обедненным ураном, если Украина применит их первой. Если потребуется, то они у нас есть», — заявил Владимир Путин на встрече. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24». Российский лидер отметил, что в таких боеприпасах нет ничего хорошего. Также, по его словам, сейчас отсутствует необходимость в их применении. Ранее из Белого дома поступила информация, что США планируют поставлять Украине снаряды с обедненным ураном. Генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что передача снарядов с обедненным ураном Киеву может нанести непоправимый вред здоровью военнослужащих ВСУ и гражданского населения Украины, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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