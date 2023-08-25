В Березовском неизвестные выстрелили в окно квартиры. Фото 26 августа 2023 в 15:33 Размер текста - 17 + Очевидица сообщила, что стреляли с балкона дома на Восточной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Березовском Свердловской области днем 26 августа неизвестные выстрелили с балкона в окно дома по улице Загвозкина. Об этом сообщила очевидица произошедшего. «Сегодня в 12 часов кто-то выстрелил в окно дома по Загвозкина, 12. Силовики считают, что стреляли с балкона на Восточной», — пишет telegram-канал «Березовский. Сила БГО», ссылаясь на очевидицу. Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых прокомментировал URA.RU данный инцидент. «Владельцы жилища не стали писать заявление сотрудникам полиции, выезжавшим на место происшествия. Они объяснили это тем, что собирались лишь предупредить других жильцов о хулигане. Огнестрельное оружие не применялось. Вероятнее всего, кто-то из подростков упражнялся в стрельбе из пневматического оружия. Сквозные отверстия в стекле отсутствуют. Участковые опрашивают жильцов микрорайона с целью установить причастных к хулиганству. По итогам проверки представители МВД примут обоснованное решение», — заявил Горелых. Фото: telegram-канал «Березовский. Сила БГО» [https://t.me/sila_bgo] В Березовском Свердловской области днем 26 августа неизвестные выстрелили с балкона в окно дома по улице Загвозкина. Об этом сообщила очевидица произошедшего. «Сегодня в 12 часов кто-то выстрелил в окно дома по Загвозкина, 12. Силовики считают, что стреляли с балкона на Восточной», — пишет telegram-канал «Березовский. Сила БГО», ссылаясь на очевидицу. Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых прокомментировал URA.RU данный инцидент. «Владельцы жилища не стали писать заявление сотрудникам полиции, выезжавшим на место происшествия. Они объяснили это тем, что собирались лишь предупредить других жильцов о хулигане. Огнестрельное оружие не применялось. Вероятнее всего, кто-то из подростков упражнялся в стрельбе из пневматического оружия. Сквозные отверстия в стекле отсутствуют. Участковые опрашивают жильцов микрорайона с целью установить причастных к хулиганству. По итогам проверки представители МВД примут обоснованное решение», — заявил Горелых. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям