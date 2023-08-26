Издательство «Черная сотня» раскрыла, когда выйдет книга про Донбасс под редактурой пермяка Норина

Издание пермяка и колумниста Russia Today Евгения Норина «Книга Z» выйдет в конце сентября

26 августа 2023 в 19:37 Размер текста - 17 +

В прошлом году Норин выпустил два тома о войне в Чечне Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU «Книга Z», редактором и составителем которой стал колумнист Russia Today, пермяк Евгений Норин, выйдет в конце сентября этого года, хотя выпуск откладывали трижды. В сборнике будут представлены рассказы от участников и очевидцев: военных, мирных жителей освобожденных городов, волонтеров и военных корреспондентов. Об этом URA.RU рассказали представители издательства «Черная сотня», которые приехали в Екатеринбург на книжный фестиваль «Красная строка». «Проблема сроков книги в том, что руководство издательства и коллектив авторов „Книги Z“ находятся в зоне СВО. На саму работу по издательству у них есть буквально несколько часов в сутки, когда они не участвуют в обучении личного состава и боевых действиях. Сейчас уже готов и отредактирован весь текст, книгу осталось только сверстать и пустить в печать», — заявили представители «Черной сотни». Книга должна выйти в 20-х числах сентября. Ранее Евгений Норин совместно с издательством «Черная сотня» выпустил книгу о войне в Чечне. Над ней он начал работать в 2015 году. В итоге издание получилось настолько объемным, что его пришлось разделить на два тома. О том, кто такие «Черная сотня» — в интервью URA.RU.

«Книга Z», редактором и составителем которой стал колумнист Russia Today, пермяк Евгений Норин, выйдет в конце сентября этого года, хотя выпуск откладывали трижды. В сборнике будут представлены рассказы от участников и очевидцев: военных, мирных жителей освобожденных городов, волонтеров и военных корреспондентов. Об этом URA.RU рассказали представители издательства «Черная сотня», которые приехали в Екатеринбург на книжный фестиваль «Красная строка». «Проблема сроков книги в том, что руководство издательства и коллектив авторов „Книги Z“ находятся в зоне СВО. На саму работу по издательству у них есть буквально несколько часов в сутки, когда они не участвуют в обучении личного состава и боевых действиях. Сейчас уже готов и отредактирован весь текст, книгу осталось только сверстать и пустить в печать», — заявили представители «Черной сотни». Книга должна выйти в 20-х числах сентября. Ранее Евгений Норин совместно с издательством «Черная сотня» выпустил книгу о войне в Чечне. Над ней он начал работать в 2015 году. В итоге издание получилось настолько объемным, что его пришлось разделить на два тома. О том, кто такие «Черная сотня» — в интервью URA.RU.