26 августа 2023
25 августа 2023

В ХМАО с новой программой выступит стендап-комик Гурам Амарян

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый стендап-клуб "Standup Spot". Екатеринбург, микрофон, комик, стендап, стэндап, standup spot, standup, открытый микрофон, комедия, стендап клуб
Артист приедет в ХМАО с новой концертной программой Фото:

Стендап-комик Гурам Амарян выступит в Нижневартовске, Сургуте и Когалыме с новой программой «Гость». Первый концерт состоится 9 ноября. Информация размещена на официальном сайте артиста.

«Стендап-тур „Гость“ Гурама Амаряна о жизни восточного парня в России. Его мысли и рассуждения будут максимально разбавлены огромным количеством колких наблюдений и смешных шуток. Выступления артиста запланированы: 9 ноября — Нижневартовск, 11 ноября — Сургут, 12 ноября — Когалым», — указано на официальном сайте комика.

В Нижневартовске стоимость билетов начинается от 1100 рублей, жители Когалыма смогут посетить выступление артиста за 1400 рублей, а сургутянам самый дешевый билет обойдется в 1300 рублей. При этом места на концерт в Когалыме практически раскуплены.

Ранее Гурам Амарян выступил с первым сольным концертом «А что люди скажут?» в Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Выступления состоялись 6 и 8 апреля.

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Стендап-комик Гурам Амарян выступит в Нижневартовске, Сургуте и Когалыме с новой программой «Гость». Первый концерт состоится 9 ноября. Информация размещена на официальном сайте артиста. «Стендап-тур „Гость“ Гурама Амаряна о жизни восточного парня в России. Его мысли и рассуждения будут максимально разбавлены огромным количеством колких наблюдений и смешных шуток. Выступления артиста запланированы: 9 ноября — Нижневартовск, 11 ноября — Сургут, 12 ноября — Когалым», — указано на официальном сайте комика. В Нижневартовске стоимость билетов начинается от 1100 рублей, жители Когалыма смогут посетить выступление артиста за 1400 рублей, а сургутянам самый дешевый билет обойдется в 1300 рублей. При этом места на концерт в Когалыме практически раскуплены. Ранее Гурам Амарян выступил с первым сольным концертом «А что люди скажут?» в Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Выступления состоялись 6 и 8 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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