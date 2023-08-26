В ХМАО с новой программой выступит стендап-комик Гурам Амарян

27 августа 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

Артист приедет в ХМАО с новой концертной программой Фото: Размик Закарян © URA.RU Стендап-комик Гурам Амарян выступит в Нижневартовске, Сургуте и Когалыме с новой программой «Гость». Первый концерт состоится 9 ноября. Информация размещена на официальном сайте артиста. «Стендап-тур „Гость“ Гурама Амаряна о жизни восточного парня в России. Его мысли и рассуждения будут максимально разбавлены огромным количеством колких наблюдений и смешных шуток. Выступления артиста запланированы: 9 ноября — Нижневартовск, 11 ноября — Сургут, 12 ноября — Когалым», — указано на официальном сайте комика. В Нижневартовске стоимость билетов начинается от 1100 рублей, жители Когалыма смогут посетить выступление артиста за 1400 рублей, а сургутянам самый дешевый билет обойдется в 1300 рублей. При этом места на концерт в Когалыме практически раскуплены. Ранее Гурам Амарян выступил с первым сольным концертом «А что люди скажут?» в Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Выступления состоялись 6 и 8 апреля.

Стендап-комик Гурам Амарян выступит в Нижневартовске, Сургуте и Когалыме с новой программой «Гость». Первый концерт состоится 9 ноября. Информация размещена на официальном сайте артиста. «Стендап-тур „Гость“ Гурама Амаряна о жизни восточного парня в России. Его мысли и рассуждения будут максимально разбавлены огромным количеством колких наблюдений и смешных шуток. Выступления артиста запланированы: 9 ноября — Нижневартовск, 11 ноября — Сургут, 12 ноября — Когалым», — указано на официальном сайте комика. В Нижневартовске стоимость билетов начинается от 1100 рублей, жители Когалыма смогут посетить выступление артиста за 1400 рублей, а сургутянам самый дешевый билет обойдется в 1300 рублей. При этом места на концерт в Когалыме практически раскуплены. Ранее Гурам Амарян выступил с первым сольным концертом «А что люди скажут?» в Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Выступления состоялись 6 и 8 апреля.