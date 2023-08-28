В Челябинске установят дополнительное освещение на площади Революции

В Челябинске разрабатывается проект дополнительного освещения площади Революции. Об этом в ходе «Большой редакции» издательского дома «Гранада-Пресс» заявила глава города Наталья Котова.
«Мы дорабатываем площадь Революции, потому что она темная. Не может быть площади в центре города, которая темнее, чем другие общественные пространства. В настоящее время готовится проект подсветки площади Революции», — сообщила Котова.
Дополнительную подсветку получит не только сама площадь, но и многоквартирный дом, ограничивающий ее со стороны проспекта Ленина. Речь идет о здании бывшего центрального гастронома, которое сейчас ремонтируется. На доме планируется установить архитектурно-художественную подсветку, которая будет выходить не только на площадь Революции, но и на улицы Кирова и Цвиллинга.
По словам градоначальницы, в планах мэрии и работы по подсветке других многоквартирных домов. В целом, по мнению Котовой, невозможно спорить с тем, что за последнее время Челябинск стал ярче.
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