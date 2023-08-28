В Челябинске установят дополнительное освещение на площади Революции

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Строительство ярмарки на площади Революции. Челябинск, строительство ярмарки
Площадь Революции должна стать самой яркой общественной территорией Челябинска Фото:

В Челябинске разрабатывается проект дополнительного освещения площади Революции. Об этом в ходе «Большой редакции» издательского дома «Гранада-Пресс» заявила глава города Наталья Котова.

«Мы дорабатываем площадь Революции, потому что она темная. Не может быть площади в центре города, которая темнее, чем другие общественные пространства. В настоящее время готовится проект подсветки площади Революции», — сообщила Котова.

Дополнительную подсветку получит не только сама площадь, но и многоквартирный дом, ограничивающий ее со стороны проспекта Ленина. Речь идет о здании бывшего центрального гастронома, которое сейчас ремонтируется. На доме планируется установить архитектурно-художественную подсветку, которая будет выходить не только на площадь Революции, но и на улицы Кирова и Цвиллинга.

По словам градоначальницы, в планах мэрии и работы по подсветке других многоквартирных домов. В целом, по мнению Котовой, невозможно спорить с тем, что за последнее время Челябинск стал ярче.

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В Челябинске разрабатывается проект дополнительного освещения площади Революции. Об этом в ходе «Большой редакции» издательского дома «Гранада-Пресс» заявила глава города Наталья Котова. «Мы дорабатываем площадь Революции, потому что она темная. Не может быть площади в центре города, которая темнее, чем другие общественные пространства. В настоящее время готовится проект подсветки площади Революции», — сообщила Котова. Дополнительную подсветку получит не только сама площадь, но и многоквартирный дом, ограничивающий ее со стороны проспекта Ленина. Речь идет о здании бывшего центрального гастронома, которое сейчас ремонтируется. На доме планируется установить архитектурно-художественную подсветку, которая будет выходить не только на площадь Революции, но и на улицы Кирова и Цвиллинга. По словам градоначальницы, в планах мэрии и работы по подсветке других многоквартирных домов. В целом, по мнению Котовой, невозможно спорить с тем, что за последнее время Челябинск стал ярче.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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