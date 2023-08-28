В Челябинске установят дополнительное освещение на площади Революции

28 августа 2023 в 17:19 Размер текста - 17 +

Площадь Революции должна стать самой яркой общественной территорией Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске разрабатывается проект дополнительного освещения площади Революции. Об этом в ходе «Большой редакции» издательского дома «Гранада-Пресс» заявила глава города Наталья Котова. «Мы дорабатываем площадь Революции, потому что она темная. Не может быть площади в центре города, которая темнее, чем другие общественные пространства. В настоящее время готовится проект подсветки площади Революции», — сообщила Котова. Дополнительную подсветку получит не только сама площадь, но и многоквартирный дом, ограничивающий ее со стороны проспекта Ленина. Речь идет о здании бывшего центрального гастронома, которое сейчас ремонтируется. На доме планируется установить архитектурно-художественную подсветку, которая будет выходить не только на площадь Революции, но и на улицы Кирова и Цвиллинга. По словам градоначальницы, в планах мэрии и работы по подсветке других многоквартирных домов. В целом, по мнению Котовой, невозможно спорить с тем, что за последнее время Челябинск стал ярче.

В Челябинске разрабатывается проект дополнительного освещения площади Революции. Об этом в ходе «Большой редакции» издательского дома «Гранада-Пресс» заявила глава города Наталья Котова. «Мы дорабатываем площадь Революции, потому что она темная. Не может быть площади в центре города, которая темнее, чем другие общественные пространства. В настоящее время готовится проект подсветки площади Революции», — сообщила Котова. Дополнительную подсветку получит не только сама площадь, но и многоквартирный дом, ограничивающий ее со стороны проспекта Ленина. Речь идет о здании бывшего центрального гастронома, которое сейчас ремонтируется. На доме планируется установить архитектурно-художественную подсветку, которая будет выходить не только на площадь Революции, но и на улицы Кирова и Цвиллинга. По словам градоначальницы, в планах мэрии и работы по подсветке других многоквартирных домов. В целом, по мнению Котовой, невозможно спорить с тем, что за последнее время Челябинск стал ярче.