Федеральным инспектором в Челябинске стал полковник СКР в отставке

Федеральным инспектором в Челябинске стал полковник СКР в отставке Шишков

28 августа 2023 в 17:41 Размер текста - 17 +

Полковник юстиции Владимир Шишков получил высокий пост Фото: Вадим Ахметов Федеральным инспектором в Челябинской области, вторым человеком в аппарате главного федерального инспектора в регионе Дениса Чернятьева стал полковник юстиции в отставке Владимир Шишков. Ранее Шишков возглавлял пресс-службу следственного управления СКР по региону. О его назначении 28 августа сообщила пресс-служба уральского полпредства. «Полномочный представитель Президента России Владимир Якушев в ходе оперативного совещания с главными федеральными инспекторами УрФО объявил о назначении федерального инспектора. Должность занял Владимир Шишков», — говорится в сообщении пресс-службы. Шишков родился в 1972 году в Миассе. Закончил Челябинский военный автомобильный институт по профессии «инженер-механик» и Челябинский госуниверситет по специальности «юрист». Работал в органах прокуратуры Челябинской области и в следственном управлении СКР по региону. Общий стаж государственной службы — почти 30 лет. Имеет ведомственные награды. С Чернятьевым Шишков знаком со времен совместной работы в СКР. Чернятьев руководил следственным управлением Следкома в Челябинской области, а Шишков возглавлял пресс-службу. Место федерального инспектора стало вакантным после того, как с этой должности ушла Надежда Мангилева.

Федеральным инспектором в Челябинской области, вторым человеком в аппарате главного федерального инспектора в регионе Дениса Чернятьева стал полковник юстиции в отставке Владимир Шишков. Ранее Шишков возглавлял пресс-службу следственного управления СКР по региону. О его назначении 28 августа сообщила пресс-служба уральского полпредства. «Полномочный представитель Президента России Владимир Якушев в ходе оперативного совещания с главными федеральными инспекторами УрФО объявил о назначении федерального инспектора. Должность занял Владимир Шишков», — говорится в сообщении пресс-службы. Шишков родился в 1972 году в Миассе. Закончил Челябинский военный автомобильный институт по профессии «инженер-механик» и Челябинский госуниверситет по специальности «юрист». Работал в органах прокуратуры Челябинской области и в следственном управлении СКР по региону. Общий стаж государственной службы — почти 30 лет. Имеет ведомственные награды. С Чернятьевым Шишков знаком со времен совместной работы в СКР. Чернятьев руководил следственным управлением Следкома в Челябинской области, а Шишков возглавлял пресс-службу. Место федерального инспектора стало вакантным после того, как с этой должности ушла Надежда Мангилева.