Свердловчанин рассказал, как оборонял Красный Лиман Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Вооруженные силы Украины используют запрещенное оружие против российских бойцов — фосфор, шрапнель и кассетные боеприпасы. Об этом URA.RU рассказал свердловчанин с позывным Термит, участвовавший в обороне Красного Лимана.

«Нас в Лимане несколько раз обстреливали фосфором, который конвенцией ООН запрещен к применению. Пока фосфор не прогорит, его не потушить, а попадая на человека — он просто прожигает все, в том числе бронежилет. Шрапнелью по нам били — это редкостная дрянь, которая подрывается в воздухе, а затем куполом расходятся картечные пули. У меня один из бойцов получил осколочное ранение. Они [ВСУ] применяют против нас все подряд, а мы либеральничаем. Кассетные боеприпасы начали также применять», — поделился собеседник.

Термит отправился на специальную военную операцию добровольцем летом 2022 года. До этого свердловчанин участвовал во второй Чеченской войне. Два месяца свердловчанин руководил батареей, которая занималась обороной Красного Лимана возле реки Северский донец. По словам собеседника, ВСУ нанесли городу колоссальный ущерб. Они били по зданиям, хотя знали, что российские военные жили в лесах.

В Лимане Термит получил ранение — рядом взорвался 152-мм снаряд. Но так как город находился в оперативном окружение и эвакуация была затруднена, он нашел в себе силы дальше командовать отрядом. Впоследствии его наградили медалью Ордена за заслуги перед Отечеством, сейчас военный проходит лечение. Своей главной заслугой свердловчанин считает то, что все бойцы его отряда вышли живыми из боя. Ранения получили только двое, в том числе он сам.

В конце сентября российские военные вывели союзные войска из Красного Лимана из-за угрозы окружения со стороны ВСУ. 30 сентября в ДНР заявляли, что украинские военные взяли Красный Лиман в полукольцо.

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