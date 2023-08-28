Полиция устроила проверку из-за нападения на ребенка в ХМАО

29 августа 2023 в 16:27 Размер текста - 17 +

Полиция проверяет сообщение о нападении на ребенка в Мегионе Фото: Анна Майорова © URA.RU Полиция устроила проверку из-за сообщения о нападении на ребенка в Мегионе. Мать мальчика заявила, что неизвестный мужчина пытался тащить ее сына к обрыву. Информацию URA.RU подтвердили в УМВД по ХМАО. «Поступило сообщение в полицию, сейчас проводится проверка. Мужчина еще не найден», — прокомментировала URA.RU пресс-служба ведомства. По словам матери, неизвестный мужчина схватил ребенка за руку в лесном массиве, потащив к обрыву. Женщина уточняет, что мальчику удалось вырваться и сбежать. «Мужчина был одет в черную куртку с синим капюшоном, хотелось бы выяснить в чем причина. И вообще может это маньяк какой-то объявился», — написала женщина в группе «Типичный Мегион» соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что в Тюменской области рецидивист, ранее осужденный в ХМАО за убийство, угрожал ножом подростку. Он требовал, чтобы мальчик купил ему алкоголь.

Полиция устроила проверку из-за сообщения о нападении на ребенка в Мегионе. Мать мальчика заявила, что неизвестный мужчина пытался тащить ее сына к обрыву. Информацию URA.RU подтвердили в УМВД по ХМАО. «Поступило сообщение в полицию, сейчас проводится проверка. Мужчина еще не найден», — прокомментировала URA.RU пресс-служба ведомства. По словам матери, неизвестный мужчина схватил ребенка за руку в лесном массиве, потащив к обрыву. Женщина уточняет, что мальчику удалось вырваться и сбежать. «Мужчина был одет в черную куртку с синим капюшоном, хотелось бы выяснить в чем причина. И вообще может это маньяк какой-то объявился», — написала женщина в группе «Типичный Мегион» соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что в Тюменской области рецидивист, ранее осужденный в ХМАО за убийство, угрожал ножом подростку. Он требовал, чтобы мальчик купил ему алкоголь.