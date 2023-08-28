28 августа 2023

Полиция устроила проверку из-за нападения на ребенка в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие нового опорного пункта Отдела полиции № 4 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, мвд, шеврон, полиция, охрана правопорядка, правоохранительные органы
Полиция проверяет сообщение о нападении на ребенка в Мегионе Фото:

Полиция устроила проверку из-за сообщения о нападении на ребенка в Мегионе. Мать мальчика заявила, что неизвестный мужчина пытался тащить ее сына к обрыву. Информацию URA.RU подтвердили в УМВД по ХМАО.

«Поступило сообщение в полицию, сейчас проводится проверка. Мужчина еще не найден», — прокомментировала URA.RU пресс-служба ведомства. По словам матери, неизвестный мужчина схватил ребенка за руку в лесном массиве, потащив к обрыву.

Женщина уточняет, что мальчику удалось вырваться и сбежать. «Мужчина был одет в черную куртку с синим капюшоном, хотелось бы выяснить в чем причина. И вообще может это маньяк какой-то объявился», — написала женщина в группе «Типичный Мегион» соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что в Тюменской области рецидивист, ранее осужденный в ХМАО за убийство, угрожал ножом подростку. Он требовал, чтобы мальчик купил ему алкоголь.

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Полиция устроила проверку из-за сообщения о нападении на ребенка в Мегионе. Мать мальчика заявила, что неизвестный мужчина пытался тащить ее сына к обрыву. Информацию URA.RU подтвердили в УМВД по ХМАО. «Поступило сообщение в полицию, сейчас проводится проверка. Мужчина еще не найден», — прокомментировала URA.RU пресс-служба ведомства. По словам матери, неизвестный мужчина схватил ребенка за руку в лесном массиве, потащив к обрыву. Женщина уточняет, что мальчику удалось вырваться и сбежать. «Мужчина был одет в черную куртку с синим капюшоном, хотелось бы выяснить в чем причина. И вообще может это маньяк какой-то объявился», — написала женщина в группе «Типичный Мегион» соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что в Тюменской области рецидивист, ранее осужденный в ХМАО за убийство, угрожал ножом подростку. Он требовал, чтобы мальчик купил ему алкоголь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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