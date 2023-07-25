В Тюменской области убийца из ХМАО напал с ножом на подростка

В Тюменской области рецидивист из ХМАО угрожал ножом ребенку, требуя купить ему водку

25 июля 2023 в 16:53 Размер текста - 17 +

Мужчина с ножом шептал ребенку, что чувствует, как он дрожит Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Тобольском районе рецидивист, ранее осужденный в ХМАО за убийство, угрожал ножом подростку, требуя, чтобы мальчик купил ему алкоголь. Данные о преступлении содержатся в материалах судебного дела, которое есть в распоряжении URA.RU. «Подсудимый, ранее судимый в ХМАО за убийство и отбывший срок, совершил разбой в отношении несовершеннолетнего в Тобольском районе. Угрожая подростку ножом, в одном из магазинов мужчина требовал, чтобы мальчик купил ему водку», — следует из материалов судебного дела. Как рассказал подросток, в тот день он забрал сестру из детского сада и зашел в магазин. Там он увидел соседа. Мужчина потребовал, чтобы мальчик купил ему спиртное, но тот ответил, что у него нет денег. Тогда преступник достал нож и приставил его к боку ребенка. «Подсудимый шептал, что чувствует, как мальчик дрожит. Затем тупой стороной ножа он провел по его щеке и сказал, что его жизнь не стоит бутылки водки, после чего ушел», — говорится в документах. Эту сцену наблюдали и сотрудники магазина. Одна из продавцов уговаривала мужчину отдать нож и отпустить ребенка, другая вызвала полицию. Приговором суда за разбой мужчина получил 4,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. После освобождения он также на протяжении года не сможет покидать свое место жительства по ночам, посещать бары, рестораны и ночные клубы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тобольском районе рецидивист, ранее осужденный в ХМАО за убийство, угрожал ножом подростку, требуя, чтобы мальчик купил ему алкоголь. Данные о преступлении содержатся в материалах судебного дела, которое есть в распоряжении URA.RU. «Подсудимый, ранее судимый в ХМАО за убийство и отбывший срок, совершил разбой в отношении несовершеннолетнего в Тобольском районе. Угрожая подростку ножом, в одном из магазинов мужчина требовал, чтобы мальчик купил ему водку», — следует из материалов судебного дела. Как рассказал подросток, в тот день он забрал сестру из детского сада и зашел в магазин. Там он увидел соседа. Мужчина потребовал, чтобы мальчик купил ему спиртное, но тот ответил, что у него нет денег. Тогда преступник достал нож и приставил его к боку ребенка. «Подсудимый шептал, что чувствует, как мальчик дрожит. Затем тупой стороной ножа он провел по его щеке и сказал, что его жизнь не стоит бутылки водки, после чего ушел», — говорится в документах. Эту сцену наблюдали и сотрудники магазина. Одна из продавцов уговаривала мужчину отдать нож и отпустить ребенка, другая вызвала полицию. Приговором суда за разбой мужчина получил 4,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. После освобождения он также на протяжении года не сможет покидать свое место жительства по ночам, посещать бары, рестораны и ночные клубы.