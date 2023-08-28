28 августа 2023

Омбудсмен взяла на контроль выборы в отдаленных районах ХМАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Досрочное голосование аборигенов ХМАО на охотничьем хозяйстве Еловое. Выборы президента РФ 2018. Сургут, бюллетени, ханты, аборигены, коренные жители, север, выборы 2018, голосование, урна для голосования, кмнс
Аппарат омбудсмена не выявил нарушений в ходе досрочного голосования коренных жителей ХМАО Фото:

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова взяла на контроль проведение выборов в отдаленных районах округа. Об этом журналисту URA.RU сообщили в аппарате омбудсмена.

«В настоящее время Уполномоченным по правам человека в Югре уже дан старт проведению мониторинговых наблюдений с выездом членов мониторинговой рабочей группы совместно с членами участковых избирательных комиссий в труднодоступные и отдаленные территории. Члены Мониторинговой группы провели оценку доступности реализации избирательных прав на избирательных участках в хантыйских селах Ванзеват и Тугияны Белоярского района, а также в вахтовом поселке Даниловка Советского района, где в выборах приняли участие работники нефтегазовой кампании „Лукойл“», — прокомментировали в аппарате омбудсмена.

Аппарат омбудсмена не зарегистрировал нарушений в ходе голосования вахтовиков в Даниловке и жителей отдаленных сел в Белоярском районе. По данным ведомства, в Ванзевате и Тугиянах избирательные участки открылись в местных Домах культуры. Они доступны для посещения маломобильными гражданами.

Далее мониторинговая группа направится в «отдаленные территории Сургутского, Нижневартовского районов, где проживают коренные малочисленные народы Севера, желающие проголосовать, а также предприятия нефтегазодобывающего комплекса Нефтеюганского района, отдаленные территории Октябрьского и Ханты-Мансийского районов». «В единый день голосования омбудсмен и члены мониторинговой рабочей группы посетят участковые избирательные комиссии во всех муниципальных образованиях, стационарные учреждения здравоохранения и социального обслуживания населения, а также места принудительного содержания, выйдут совместно с членами участковых избирательных комиссий к гражданам на дом для проведения мониторинга процедуры голосования граждан вне помещений для голосования», — добавили в аппарате омбудсмена.

Ранее URA.RU писало о том, что первыми избирателями в ХМАО станут ханты, манси и вахтовики. Досрочное голосование продлится до 9 сентября.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова взяла на контроль проведение выборов в отдаленных районах округа. Об этом журналисту URA.RU сообщили в аппарате омбудсмена. «В настоящее время Уполномоченным по правам человека в Югре уже дан старт проведению мониторинговых наблюдений с выездом членов мониторинговой рабочей группы совместно с членами участковых избирательных комиссий в труднодоступные и отдаленные территории. Члены Мониторинговой группы провели оценку доступности реализации избирательных прав на избирательных участках в хантыйских селах Ванзеват и Тугияны Белоярского района, а также в вахтовом поселке Даниловка Советского района, где в выборах приняли участие работники нефтегазовой кампании „Лукойл“», — прокомментировали в аппарате омбудсмена. Аппарат омбудсмена не зарегистрировал нарушений в ходе голосования вахтовиков в Даниловке и жителей отдаленных сел в Белоярском районе. По данным ведомства, в Ванзевате и Тугиянах избирательные участки открылись в местных Домах культуры. Они доступны для посещения маломобильными гражданами. Далее мониторинговая группа направится в «отдаленные территории Сургутского, Нижневартовского районов, где проживают коренные малочисленные народы Севера, желающие проголосовать, а также предприятия нефтегазодобывающего комплекса Нефтеюганского района, отдаленные территории Октябрьского и Ханты-Мансийского районов». «В единый день голосования омбудсмен и члены мониторинговой рабочей группы посетят участковые избирательные комиссии во всех муниципальных образованиях, стационарные учреждения здравоохранения и социального обслуживания населения, а также места принудительного содержания, выйдут совместно с членами участковых избирательных комиссий к гражданам на дом для проведения мониторинга процедуры голосования граждан вне помещений для голосования», — добавили в аппарате омбудсмена. Ранее URA.RU писало о том, что первыми избирателями в ХМАО станут ханты, манси и вахтовики. Досрочное голосование продлится до 9 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...