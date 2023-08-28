Аппарат омбудсмена не выявил нарушений в ходе досрочного голосования коренных жителей ХМАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова взяла на контроль проведение выборов в отдаленных районах округа. Об этом журналисту URA.RU сообщили в аппарате омбудсмена.

«В настоящее время Уполномоченным по правам человека в Югре уже дан старт проведению мониторинговых наблюдений с выездом членов мониторинговой рабочей группы совместно с членами участковых избирательных комиссий в труднодоступные и отдаленные территории. Члены Мониторинговой группы провели оценку доступности реализации избирательных прав на избирательных участках в хантыйских селах Ванзеват и Тугияны Белоярского района, а также в вахтовом поселке Даниловка Советского района, где в выборах приняли участие работники нефтегазовой кампании „Лукойл“», — прокомментировали в аппарате омбудсмена.

Аппарат омбудсмена не зарегистрировал нарушений в ходе голосования вахтовиков в Даниловке и жителей отдаленных сел в Белоярском районе. По данным ведомства, в Ванзевате и Тугиянах избирательные участки открылись в местных Домах культуры. Они доступны для посещения маломобильными гражданами.

Далее мониторинговая группа направится в «отдаленные территории Сургутского, Нижневартовского районов, где проживают коренные малочисленные народы Севера, желающие проголосовать, а также предприятия нефтегазодобывающего комплекса Нефтеюганского района, отдаленные территории Октябрьского и Ханты-Мансийского районов». «В единый день голосования омбудсмен и члены мониторинговой рабочей группы посетят участковые избирательные комиссии во всех муниципальных образованиях, стационарные учреждения здравоохранения и социального обслуживания населения, а также места принудительного содержания, выйдут совместно с членами участковых избирательных комиссий к гражданам на дом для проведения мониторинга процедуры голосования граждан вне помещений для голосования», — добавили в аппарате омбудсмена.

Ранее URA.RU писало о том, что первыми избирателями в ХМАО станут ханты, манси и вахтовики. Досрочное голосование продлится до 9 сентября.