Губернатор Махонин во время командировки дал необычное поручение министру

Губернатор Махонин поручил минобру научить подрядчиков основам озеленения

30 августа 2023 в 16:40 Размер текста - 17 +

Махонин придумал образовательный проект для подрядчиков Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время командировки в Чайковский поручил министерству образования вместе с ПГАТУ создать программы обучения для подрядчиков, которые работают по госконтрактам в сфере благоустройства. Об этом он заявил 30 августа в ходе заседания правительства региона. Трансляция заседания проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «У меня складывается впечатление, что подрядчики вообще не понимают, что такое озеленение. Поэтому, Раиса Алексеевна (Кассина, министр образования — Ред.), я вас прошу вместе с ректором аграрного университета подумать [над решением проблемы]. Этих товарищей, которые занимаются благоустройством, надо научить, что такое озеленение. Чтобы у них через две недели ничего не засохло. Ученье — свет, а не ученье — засохшая трава», — заявил губернатор. Такое поручение Махонин дал после инспектирования набережной в Чайковском. Он обратил внимание, что трава, посеянная подрядчиком, не взошла. И такая проблема есть со многими объектами благоустройства в крае. Губернатор отметил, что программа по обучению подрядчиков также позволит ПГАТУ получить внебюджетные источники финансирования.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время командировки в Чайковский поручил министерству образования вместе с ПГАТУ создать программы обучения для подрядчиков, которые работают по госконтрактам в сфере благоустройства. Об этом он заявил 30 августа в ходе заседания правительства региона. Трансляция заседания проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «У меня складывается впечатление, что подрядчики вообще не понимают, что такое озеленение. Поэтому, Раиса Алексеевна (Кассина, министр образования — Ред.), я вас прошу вместе с ректором аграрного университета подумать [над решением проблемы]. Этих товарищей, которые занимаются благоустройством, надо научить, что такое озеленение. Чтобы у них через две недели ничего не засохло. Ученье — свет, а не ученье — засохшая трава», — заявил губернатор. Такое поручение Махонин дал после инспектирования набережной в Чайковском. Он обратил внимание, что трава, посеянная подрядчиком, не взошла. И такая проблема есть со многими объектами благоустройства в крае. Губернатор отметил, что программа по обучению подрядчиков также позволит ПГАТУ получить внебюджетные источники финансирования.