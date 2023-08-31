Кремль: Россия сохранила имидж надежного партнера, несмотря на козни Запада

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Запад искажает реальность, пытаясь дискредитировать Россию, отметил Дмитрий Песков Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Россия в глазах южных стран смогла завоевать имидж надежного партнера, несмотря на попытки США доказать обратное. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«[Заявления недружественных стран в отношении России] безосновательны, ошибочны. Преднамеренно искажают реальность. Россия занимает весьма ответственную позицию в продовольственной области. <…> Россия и сейчас занимает действенную позицию», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос о взаимоотношении стран Юга и России. Его слова передает корреспондент URA.RU.

По словам Пескова, Россия является серьезным продовольственным поставщиком и неоднократно продлевала зерновую сделку. Даже после ухода из нее, РФ поставляет бесплатное зерно африканским странам.

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Россия в глазах южных стран смогла завоевать имидж надежного партнера, несмотря на попытки США доказать обратное. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «[Заявления недружественных стран в отношении России] безосновательны, ошибочны. Преднамеренно искажают реальность. Россия занимает весьма ответственную позицию в продовольственной области. <…> Россия и сейчас занимает действенную позицию», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос о взаимоотношении стран Юга и России. Его слова передает корреспондент URA.RU. По словам Пескова, Россия является серьезным продовольственным поставщиком и неоднократно продлевала зерновую сделку. Даже после ухода из нее, РФ поставляет бесплатное зерно африканским странам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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