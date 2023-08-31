Кремль: Россия сохранила имидж надежного партнера, несмотря на козни Запада

Россия в глазах южных стран смогла завоевать имидж надежного партнера, несмотря на попытки США доказать обратное. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«[Заявления недружественных стран в отношении России] безосновательны, ошибочны. Преднамеренно искажают реальность. Россия занимает весьма ответственную позицию в продовольственной области. <…> Россия и сейчас занимает действенную позицию», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос о взаимоотношении стран Юга и России. Его слова передает корреспондент URA.RU.
По словам Пескова, Россия является серьезным продовольственным поставщиком и неоднократно продлевала зерновую сделку. Даже после ухода из нее, РФ поставляет бесплатное зерно африканским странам.
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