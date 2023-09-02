Американский боксер Джонсон получит паспорт РФ и отчество в честь Путина

02 сентября 2023 в 21:41 Размер текста - 17 +

Боксер Кевин Джонсон хочет получить паспорт России Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Боксер США, бывший претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Кевин Джонсон подал документы на оформление российского паспорта. Об этом рассказал представитель боксера, отметив, что спортсмен хочет взять отечество в честь лидера России Владимира Путина. «Кевин Джонсон подал документы на получение российского гражданства. Также там указано, что у него будет отчество Владимирович. В честь президента России», — заявил представитель боксера, его слова передает ТАСС. Джонсон несколько раз появлялся в публичном поле с футболкой Путина. 18 августа он рассказал, что он занимается в ней даже любовью. Это связано с тем, что он считает ее своим талисманом. Самому Джонсону 43 года. Он выиграл 36 поединков, 22 из которых были завершены нокаутом. Всего за свою карьеру он участвовал в 60 встречах.

Боксер США, бывший претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Кевин Джонсон подал документы на оформление российского паспорта. Об этом рассказал представитель боксера, отметив, что спортсмен хочет взять отечество в честь лидера России Владимира Путина. «Кевин Джонсон подал документы на получение российского гражданства. Также там указано, что у него будет отчество Владимирович. В честь президента России», — заявил представитель боксера, его слова передает ТАСС. Джонсон несколько раз появлялся в публичном поле с футболкой Путина. 18 августа он рассказал, что он занимается в ней даже любовью. Это связано с тем, что он считает ее своим талисманом. Самому Джонсону 43 года. Он выиграл 36 поединков, 22 из которых были завершены нокаутом. Всего за свою карьеру он участвовал в 60 встречах.