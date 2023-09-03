Правительство выделило более 2,6 млрд рублей закрытым аэропортам

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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, самолет, альмасрия, almasria
Аэропортам выделят 2,6 миллиарда рублей Фото:

Более 2,6 миллиарда рублей будет выделено аэропортам из-за ограничения полетов. Об этом сказано в распоряжении правительства РФ.

«Свыше 2,6 млрд рублей будет дополнительно направлено из резервного фонда правительства аэропортам центральных и южных регионов на частичную компенсацию их расходов из-за продления ограничения полетов», — сообщили на официальном сайте кабмина. Там отметили, что соответствующее распоряжение об этом подписано. Речь идет об аэропортах в Ростове, Белгороде, Брянске, Курске, Симферополе, Воронеже, Краснодаре, Анапе и Генленжике, где приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов.

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Более 2,6 миллиарда рублей будет выделено аэропортам из-за ограничения полетов. Об этом сказано в распоряжении правительства РФ. «Свыше 2,6 млрд рублей будет дополнительно направлено из резервного фонда правительства аэропортам центральных и южных регионов на частичную компенсацию их расходов из-за продления ограничения полетов», — сообщили на официальном сайте кабмина. Там отметили, что соответствующее распоряжение об этом подписано. Речь идет об аэропортах в Ростове, Белгороде, Брянске, Курске, Симферополе, Воронеже, Краснодаре, Анапе и Генленжике, где приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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