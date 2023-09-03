Правительство выделило более 2,6 млрд рублей закрытым аэропортам

03 сентября 2023 в 12:13 Размер текста - 17 +

Аэропортам выделят 2,6 миллиарда рублей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Более 2,6 миллиарда рублей будет выделено аэропортам из-за ограничения полетов. Об этом сказано в распоряжении правительства РФ. «Свыше 2,6 млрд рублей будет дополнительно направлено из резервного фонда правительства аэропортам центральных и южных регионов на частичную компенсацию их расходов из-за продления ограничения полетов», — сообщили на официальном сайте кабмина. Там отметили, что соответствующее распоряжение об этом подписано. Речь идет об аэропортах в Ростове, Белгороде, Брянске, Курске, Симферополе, Воронеже, Краснодаре, Анапе и Генленжике, где приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов.

Более 2,6 миллиарда рублей будет выделено аэропортам из-за ограничения полетов. Об этом сказано в распоряжении правительства РФ. «Свыше 2,6 млрд рублей будет дополнительно направлено из резервного фонда правительства аэропортам центральных и южных регионов на частичную компенсацию их расходов из-за продления ограничения полетов», — сообщили на официальном сайте кабмина. Там отметили, что соответствующее распоряжение об этом подписано. Речь идет об аэропортах в Ростове, Белгороде, Брянске, Курске, Симферополе, Воронеже, Краснодаре, Анапе и Генленжике, где приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов.