В Сургуте на территории санэпидемстанции произошел пожар

В Сургуте по адресу Кукуевицкого, 5/1 загорелся гараж на территории санэпидемстанции. Об этом сообщил свидетель журналисту URA.RU. В результате происшествия была повреждена машина.
«Возгорание одноэтажного гаража по адресу Кукуевицкого, 5/1 в Сургуте произошло в 14:48. Сотрудники МЧС оказались на месте происшествия через семь минут после вызова. Ликвидировали возгорание в 15:20. В результате пожара была повреждена внутренняя обивка гаража и легковая машина», — сообщила пресс-служба МЧС региона журналисту URA.RU.
По словам представителя пресс-службы, площадь горения составила 25 квадратных метров. Сейчас ведется проверка. Сотрудники ищут владельца гаража.
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