02 сентября 2023
01 сентября 2023

В Сургуте на территории санэпидемстанции произошел пожар

© Служба новостей «URA.RU»
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Машина сгорела. Пожар. Екатеринбург., машина, пожар, авто, киа
Из-за при пожаре сгорела одна машина (архивное фото) Фото:

В Сургуте по адресу Кукуевицкого, 5/1 загорелся гараж на территории санэпидемстанции. Об этом сообщил свидетель журналисту URA.RU. В результате происшествия была повреждена машина.

«Возгорание одноэтажного гаража по адресу Кукуевицкого, 5/1 в Сургуте произошло в 14:48. Сотрудники МЧС оказались на месте происшествия через семь минут после вызова. Ликвидировали возгорание в 15:20. В результате пожара была повреждена внутренняя обивка гаража и легковая машина», — сообщила пресс-служба МЧС региона журналисту URA.RU.

По словам представителя пресс-службы, площадь горения составила 25 квадратных метров. Сейчас ведется проверка. Сотрудники ищут владельца гаража.

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В Сургуте по адресу Кукуевицкого, 5/1 загорелся гараж на территории санэпидемстанции. Об этом сообщил свидетель журналисту URA.RU. В результате происшествия была повреждена машина. «Возгорание одноэтажного гаража по адресу Кукуевицкого, 5/1 в Сургуте произошло в 14:48. Сотрудники МЧС оказались на месте происшествия через семь минут после вызова. Ликвидировали возгорание в 15:20. В результате пожара была повреждена внутренняя обивка гаража и легковая машина», — сообщила пресс-служба МЧС региона журналисту URA.RU. По словам представителя пресс-службы, площадь горения составила 25 квадратных метров. Сейчас ведется проверка. Сотрудники ищут владельца гаража.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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