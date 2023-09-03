В Екатеринбурге задержали гимназиста за ложное сообщение о бомбе

04 сентября 2023 в 13:35 Размер текста - 17 +

С телефона ученика гимназии №9 пришло сообщение о бомбе в одном из магазинов «Жизньмарт», но ничего взрывоопасного там не обнаружили Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге задержали ученика гимназии №9, с телефона которого пришло сообщение о 4 кг гексагеновой бомбе в «Жизньмарте» в Верх-Исетском районе. Об этом сообщает источник. «Сообщение пришло на горячую линию магазина около девяти вечера 30 августа. В нем неизвестный писал, что якобы заложил 4 кг гексагеновой бомбы, чтобы на воздух взлетел не только „Жизньмарт“ в Верх-Исетском районе, но и гимназия № 2, находящаяся по соседству. На место оперативно приехали кинологи. Никаких взрывных устройств найдено не было, эвакуация не потребовалась», — сообщает со ссылкой на источники telegram-канад SHOT. В отношении юноши возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил URA.RU факт задержания подростка и так прокомментировал инцидент: «Неотвратимость наказания — это одно из главных направлений в деятельности сотрудников полиции. Эти противоправные действия несовершеннолетнего не останутся безнаказанными. Вычислили и задержали юношу сыщики уголовного розыска. Реальной угрозы ни зданиям, ни людям, к счастью, не было. Тем, кто также захочет „пошутить“, в очередной раз напомню, что статья 207 УК РФ за ложное сообщение об акте терроризма предусматривает лишение свободы на длительный срок», — рассказал полковник Горелых. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге задержали ученика гимназии №9, с телефона которого пришло сообщение о 4 кг гексагеновой бомбе в «Жизньмарте» в Верх-Исетском районе. Об этом сообщает источник. «Сообщение пришло на горячую линию магазина около девяти вечера 30 августа. В нем неизвестный писал, что якобы заложил 4 кг гексагеновой бомбы, чтобы на воздух взлетел не только „Жизньмарт“ в Верх-Исетском районе, но и гимназия № 2, находящаяся по соседству. На место оперативно приехали кинологи. Никаких взрывных устройств найдено не было, эвакуация не потребовалась», — сообщает со ссылкой на источники telegram-канад SHOT. В отношении юноши возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил URA.RU факт задержания подростка и так прокомментировал инцидент: «Неотвратимость наказания — это одно из главных направлений в деятельности сотрудников полиции. Эти противоправные действия несовершеннолетнего не останутся безнаказанными. Вычислили и задержали юношу сыщики уголовного розыска. Реальной угрозы ни зданиям, ни людям, к счастью, не было. Тем, кто также захочет „пошутить“, в очередной раз напомню, что статья 207 УК РФ за ложное сообщение об акте терроризма предусматривает лишение свободы на длительный срок», — рассказал полковник Горелых.