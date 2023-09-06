Перевозчик объяснил, почему дети ехали в Нижний Тагил на полу «Ласточки»

Дети ехали в Нижний Тагил на полу «Ласточки» по решению сопровождающего

Дети из Нижнего Тагила не отказались ехать на полу электрички Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В «Свердловской пригородной компании» рассказали, почему дети ехали в Нижний Тагил на полу в поезде «Ласточка». Оказалось, что это было решение сопровождающего.

По данным СПК, 26 августа на станции Екатеринбург группа из 11 детей и трех взрослых сопровождающих села в «Ласточку» без билетов. Они приехали из Анапы в Екатеринбург и планировали пересесть на электричку до Качканара. Времени покупать билеты в кассе не было, поэтому группа зашла в электричку без них.

После этого проводник обилетила пассажиров и предложила занять свободные сидячие места, которые оставались в поезде. Однако сопровождающий решил не разделять детей и разместил их на полу в последнем вагоне. Жалоб от детей или их представителей ненадлежащие условия проезда в СПК и на СвЖД не поступало. Однако Уральская транспортная прокуратура все равно инициировала проверку.