Власти столкнулись с новой проблемой на выборах в Екатеринбурге

Андрей Русаков: неопределившиеся избиратели — проблема для власти Екатеринбурга

06 сентября 2023 в 22:08 Размер текста - 17 +

Голосование намечено на 9—10 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Большое число неопределившихся активных избирателей может ухудшить для власти результаты выборов в думу Екатеринбурга. Таким мнением с URA.RU поделился директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков, комментируя последние неофициальные данные. По его словам, решение неопределившихся избирателей «в любой момент может качнуться в ту или иную сторону». «И задача власти сейчас — сделать так, чтобы избиратели не качнулись в оппозиционную сторон. Особенно это актуально для Екатеринбурга, где исторически треть электората скептически относится к власти. Поэтому — чтобы сделать итоги голосования более-менее предсказуемыми — представителей бюджетных организаций мотивируют голосовать электронно, борются с подкупами [избирателей], „каруселями“», — отметил эксперт. Новость по теме Екатеринбуржцы преподнесли сюрприз на конфликтных выборах в думу Политолог Михаил Коробельников при этом уверен, что неопределившийся избиратель, скорее, останется дома. Но согласился, что в конкурентных округах (таких, по разным подсчетам, до восьми из 25) это действительно серьезный фактор. Выборы в думу намечены на 9—10 сентября, они проходят по смешанной системе: 25 из 35 депутатов избирают по одномандатным округам, еще десять — по партийным спискам. Мэр Алексей Орлов по итогам голосования рассчитывает серьезно сократить думскую фракцию миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). Кочетков же с этим планом не согласился, и чтобы оспорить его, выдвинул по округам целую группу кандидатов против людей Орлова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Большое число неопределившихся активных избирателей может ухудшить для власти результаты выборов в думу Екатеринбурга. Таким мнением с URA.RU поделился директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков, комментируя последние неофициальные данные. По его словам, решение неопределившихся избирателей «в любой момент может качнуться в ту или иную сторону». «И задача власти сейчас — сделать так, чтобы избиратели не качнулись в оппозиционную сторон. Особенно это актуально для Екатеринбурга, где исторически треть электората скептически относится к власти. Поэтому — чтобы сделать итоги голосования более-менее предсказуемыми — представителей бюджетных организаций мотивируют голосовать электронно, борются с подкупами [избирателей], „каруселями“», — отметил эксперт. Политолог Михаил Коробельников при этом уверен, что неопределившийся избиратель, скорее, останется дома. Но согласился, что в конкурентных округах (таких, по разным подсчетам, до восьми из 25) это действительно серьезный фактор. Выборы в думу намечены на 9—10 сентября, они проходят по смешанной системе: 25 из 35 депутатов избирают по одномандатным округам, еще десять — по партийным спискам. Мэр Алексей Орлов по итогам голосования рассчитывает серьезно сократить думскую фракцию миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). Кочетков же с этим планом не согласился, и чтобы оспорить его, выдвинул по округам целую группу кандидатов против людей Орлова.