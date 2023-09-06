В Каслях полицейские задержали пенсионерку, обворовавшую 10-летнего футболиста

07 сентября 2023 в 16:04 Размер текста - 17 +

Пожилая женщина украла рюкзак со спортивной формой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Каслях (Челябинская область) полицейские задержали пенсионерку, обворовавшую 10-летнего футболиста. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка. «Полицейские по горячим следам установили личность подозреваемой в краже рюкзака у 10-летнего мальчика. Ей оказалась 62-летняя местная жительница, ранее не судимая, но злоупотребляющая спиртным. Родители ребенка сообщили полицейским, что их сын на тренировке забыл рюкзак с футбольной формой, а когда вернулся, его уже не было», — заявили в пресс-службе ведомства. Сотрудники уголовного розыска провели опрос свидетелей и по полученным приметам задержали подозреваемую, которая призналась в содеянном. У нее в квартире полицейские обнаружили нашли рюкзак. Похищенный рюкзак вернули ребенку, а против пожилой дамы завели уголовное дело за кражу.

В Каслях (Челябинская область) полицейские задержали пенсионерку, обворовавшую 10-летнего футболиста. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка. «Полицейские по горячим следам установили личность подозреваемой в краже рюкзака у 10-летнего мальчика. Ей оказалась 62-летняя местная жительница, ранее не судимая, но злоупотребляющая спиртным. Родители ребенка сообщили полицейским, что их сын на тренировке забыл рюкзак с футбольной формой, а когда вернулся, его уже не было», — заявили в пресс-службе ведомства. Сотрудники уголовного розыска провели опрос свидетелей и по полученным приметам задержали подозреваемую, которая призналась в содеянном. У нее в квартире полицейские обнаружили нашли рюкзак. Похищенный рюкзак вернули ребенку, а против пожилой дамы завели уголовное дело за кражу.