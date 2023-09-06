06 сентября 2023

В Каслях полицейские задержали пенсионерку, обворовавшую 10-летнего футболиста

© Служба новостей «URA.RU»
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Задержание человека назвавшего себя богом. Челябинск, арест, уаз, участковый, задержанный, подъезд, полиция, патрульный автомобиль, задержание
Пожилая женщина украла рюкзак со спортивной формой Фото:

В Каслях (Челябинская область) полицейские задержали пенсионерку, обворовавшую 10-летнего футболиста. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

«Полицейские по горячим следам установили личность подозреваемой в краже рюкзака у 10-летнего мальчика. Ей оказалась 62-летняя местная жительница, ранее не судимая, но злоупотребляющая спиртным. Родители ребенка сообщили полицейским, что их сын на тренировке забыл рюкзак с футбольной формой, а когда вернулся, его уже не было», — заявили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники уголовного розыска провели опрос свидетелей и по полученным приметам задержали подозреваемую, которая призналась в содеянном. У нее в квартире полицейские обнаружили нашли рюкзак. Похищенный рюкзак вернули ребенку, а против пожилой дамы завели уголовное дело за кражу.

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В Каслях (Челябинская область) полицейские задержали пенсионерку, обворовавшую 10-летнего футболиста. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка. «Полицейские по горячим следам установили личность подозреваемой в краже рюкзака у 10-летнего мальчика. Ей оказалась 62-летняя местная жительница, ранее не судимая, но злоупотребляющая спиртным. Родители ребенка сообщили полицейским, что их сын на тренировке забыл рюкзак с футбольной формой, а когда вернулся, его уже не было», — заявили в пресс-службе ведомства. Сотрудники уголовного розыска провели опрос свидетелей и по полученным приметам задержали подозреваемую, которая призналась в содеянном. У нее в квартире полицейские обнаружили нашли рюкзак. Похищенный рюкзак вернули ребенку, а против пожилой дамы завели уголовное дело за кражу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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