07 сентября 2023

Россиян хотят штрафовать за вброс листовок в почтовые ящики

© Служба новостей «URA.RU»
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Подборка предвыборной агитации. Пермь, почтовые ящики, предвыборная агитация
Минимальный штраф за рекламу в почтовых ящиках составит 2 тысячи рублей Фото:

В Госдуме РФ разрабатывают законопроект, который запретит вбрасывать рекламные листовки в почтовые ящики жильцов, если те не дали на это разрешение. Как сообщила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, за нарушение закона предполагаются штрафы.

«В России готовят законопроект о запрете рекламы в почтовых ящиках, если жильцы не дали разрешения на нее на общем собрании. За нарушение правил предполагается административная ответственность: для граждан размер штрафа составит от 2 до 5,5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 4 до 20 тысяч, для юридических лиц — 100—500 тысяч», — пишут «Известия» со ссылкой на законопроект.

Авторы инициативы указывают, что из-за рекламных листовок жильцы часто теряют в почтовых ящиках важные документы. При этом эффективность такой рекламы крайне низкая.

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В Госдуме РФ разрабатывают законопроект, который запретит вбрасывать рекламные листовки в почтовые ящики жильцов, если те не дали на это разрешение. Как сообщила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, за нарушение закона предполагаются штрафы. «В России готовят законопроект о запрете рекламы в почтовых ящиках, если жильцы не дали разрешения на нее на общем собрании. За нарушение правил предполагается административная ответственность: для граждан размер штрафа составит от 2 до 5,5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 4 до 20 тысяч, для юридических лиц — 100—500 тысяч», — пишут «Известия» со ссылкой на законопроект. Авторы инициативы указывают, что из-за рекламных листовок жильцы часто теряют в почтовых ящиках важные документы. При этом эффективность такой рекламы крайне низкая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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