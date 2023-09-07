Россиян хотят штрафовать за вброс листовок в почтовые ящики

08 сентября 2023 в 02:54 Размер текста - 17 +

Минимальный штраф за рекламу в почтовых ящиках составит 2 тысячи рублей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Госдуме РФ разрабатывают законопроект, который запретит вбрасывать рекламные листовки в почтовые ящики жильцов, если те не дали на это разрешение. Как сообщила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, за нарушение закона предполагаются штрафы. «В России готовят законопроект о запрете рекламы в почтовых ящиках, если жильцы не дали разрешения на нее на общем собрании. За нарушение правил предполагается административная ответственность: для граждан размер штрафа составит от 2 до 5,5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 4 до 20 тысяч, для юридических лиц — 100—500 тысяч», — пишут «Известия» со ссылкой на законопроект. Авторы инициативы указывают, что из-за рекламных листовок жильцы часто теряют в почтовых ящиках важные документы. При этом эффективность такой рекламы крайне низкая.

В Госдуме РФ разрабатывают законопроект, который запретит вбрасывать рекламные листовки в почтовые ящики жильцов, если те не дали на это разрешение. Как сообщила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, за нарушение закона предполагаются штрафы. «В России готовят законопроект о запрете рекламы в почтовых ящиках, если жильцы не дали разрешения на нее на общем собрании. За нарушение правил предполагается административная ответственность: для граждан размер штрафа составит от 2 до 5,5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 4 до 20 тысяч, для юридических лиц — 100—500 тысяч», — пишут «Известия» со ссылкой на законопроект. Авторы инициативы указывают, что из-за рекламных листовок жильцы часто теряют в почтовых ящиках важные документы. При этом эффективность такой рекламы крайне низкая.