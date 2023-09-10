10 сентября 2023

Бастрыкин потребовал доклад после избиения подростка в пермской хоккейной школе

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр, stock
Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение руководителю пермского управления Денису Головкину Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о результатах проверки по факту травли одного из воспитанников пермского хоккейного клуба «Молот» 2008 года рождения. О происходящем в спортивной секции стало известно после того, как в сеть попало видео, на котором подростки издеваются над своим сверстником.

«Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о проверочных мероприятиях и установленных обстоятельствах произошедшего», — говорится в официальном telegram-канале СК России.

Ранее URA.RU сообщало, что участники хоккейной команды выбрали одного из приезжих игроков и устроили буллинг. В хоккейной школе заявили, что после огласки произошедшего проводят внутреннюю проверку. Также проверочные мероприятия инициированы правоохранительными органами.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о результатах проверки по факту травли одного из воспитанников пермского хоккейного клуба «Молот» 2008 года рождения. О происходящем в спортивной секции стало известно после того, как в сеть попало видео, на котором подростки издеваются над своим сверстником. «Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о проверочных мероприятиях и установленных обстоятельствах произошедшего», — говорится в официальном telegram-канале СК России. Ранее URA.RU сообщало, что участники хоккейной команды выбрали одного из приезжих игроков и устроили буллинг. В хоккейной школе заявили, что после огласки произошедшего проводят внутреннюю проверку. Также проверочные мероприятия инициированы правоохранительными органами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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