Бастрыкин потребовал доклад после избиения подростка в пермской хоккейной школе

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение руководителю пермского управления Денису Головкину Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о результатах проверки по факту травли одного из воспитанников пермского хоккейного клуба «Молот» 2008 года рождения. О происходящем в спортивной секции стало известно после того, как в сеть попало видео, на котором подростки издеваются над своим сверстником.

«Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о проверочных мероприятиях и установленных обстоятельствах произошедшего», — говорится в официальном telegram-канале СК России.

Ранее URA.RU сообщало, что участники хоккейной команды выбрали одного из приезжих игроков и устроили буллинг. В хоккейной школе заявили, что после огласки произошедшего проводят внутреннюю проверку. Также проверочные мероприятия инициированы правоохранительными органами.