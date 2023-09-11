Жители ХМАО повально повышают цены загородных домов

Жители Ханты-Мансийского автономного округа начали повышать цены на загородную недвижимость. В Нижневартовске в начале сентября стоимость частных домов в среднем выросла на 10%.
«К концу августа средняя стоимость дач, коттеджей и загородных домов в Нижневартовске составляла почти 10,2 миллиона рублей за объект. В начале сентября цена выросла до 11,3 миллионов. Рост составил более 10%», — следует из данных сервиса Restate.
В Сургуте рост цен в начале сентября менее заметен. Стоимость недвижимости за городом выросла в пределах трех процентов. При этом еще в августе на рынке частных домов наблюдалось падение цен.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО массово ищут съемные квартиры с пропиской. Из-за старта делового сезона осенью риелторы отмечают, что около 70% запросов по аренде жилья поступает от приезжих.
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