11 сентября 2023

Жители ХМАО повально повышают цены загородных домов

В Нижневартовске стоимость загородной недвижимости выросла на 10%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Коттеджный посёлок. Курган , недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, дом, фасад дома
В Нижневартовске стоимость домов выросла на 10% Фото:

Жители Ханты-Мансийского автономного округа начали повышать цены на загородную недвижимость. В Нижневартовске в начале сентября стоимость частных домов в среднем выросла на 10%.

«К концу августа средняя стоимость дач, коттеджей и загородных домов в Нижневартовске составляла почти 10,2 миллиона рублей за объект. В начале сентября цена выросла до 11,3 миллионов. Рост составил более 10%», — следует из данных сервиса Restate.

В Сургуте рост цен в начале сентября менее заметен. Стоимость недвижимости за городом выросла в пределах трех процентов. При этом еще в августе на рынке частных домов наблюдалось падение цен.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО массово ищут съемные квартиры с пропиской. Из-за старта делового сезона осенью риелторы отмечают, что около 70% запросов по аренде жилья поступает от приезжих.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Ханты-Мансийского автономного округа начали повышать цены на загородную недвижимость. В Нижневартовске в начале сентября стоимость частных домов в среднем выросла на 10%. «К концу августа средняя стоимость дач, коттеджей и загородных домов в Нижневартовске составляла почти 10,2 миллиона рублей за объект. В начале сентября цена выросла до 11,3 миллионов. Рост составил более 10%», — следует из данных сервиса Restate. В Сургуте рост цен в начале сентября менее заметен. Стоимость недвижимости за городом выросла в пределах трех процентов. При этом еще в августе на рынке частных домов наблюдалось падение цен. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО массово ищут съемные квартиры с пропиской. Из-за старта делового сезона осенью риелторы отмечают, что около 70% запросов по аренде жилья поступает от приезжих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...