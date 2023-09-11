Жители ХМАО повально повышают цены загородных домов

В Нижневартовске стоимость загородной недвижимости выросла на 10%

12 сентября 2023 в 14:01 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске стоимость домов выросла на 10% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Ханты-Мансийского автономного округа начали повышать цены на загородную недвижимость. В Нижневартовске в начале сентября стоимость частных домов в среднем выросла на 10%. «К концу августа средняя стоимость дач, коттеджей и загородных домов в Нижневартовске составляла почти 10,2 миллиона рублей за объект. В начале сентября цена выросла до 11,3 миллионов. Рост составил более 10%», — следует из данных сервиса Restate. В Сургуте рост цен в начале сентября менее заметен. Стоимость недвижимости за городом выросла в пределах трех процентов. При этом еще в августе на рынке частных домов наблюдалось падение цен. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО массово ищут съемные квартиры с пропиской. Из-за старта делового сезона осенью риелторы отмечают, что около 70% запросов по аренде жилья поступает от приезжих.

Жители Ханты-Мансийского автономного округа начали повышать цены на загородную недвижимость. В Нижневартовске в начале сентября стоимость частных домов в среднем выросла на 10%. «К концу августа средняя стоимость дач, коттеджей и загородных домов в Нижневартовске составляла почти 10,2 миллиона рублей за объект. В начале сентября цена выросла до 11,3 миллионов. Рост составил более 10%», — следует из данных сервиса Restate. В Сургуте рост цен в начале сентября менее заметен. Стоимость недвижимости за городом выросла в пределах трех процентов. При этом еще в августе на рынке частных домов наблюдалось падение цен. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО массово ищут съемные квартиры с пропиской. Из-за старта делового сезона осенью риелторы отмечают, что около 70% запросов по аренде жилья поступает от приезжих.