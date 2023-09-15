Учитель пожаловался на давление со стороны директора школы на Уралмаше в Екатеринбурге

Учитель пожаловался на давление со стороны директора школы в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Директор отрицает, что грубо общался с педагогами
Директор отрицает, что грубо общался с педагогами Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге из школы массово уволились учителя

Коллектив школы №22 на Уралмаше чувствовал давление со стороны директора школы Ильи Смирнова. По одной из версии, это и стало поводом для массовых увольнений педагогов. Об этом URA.RU рассказала одна из учительниц образовательного учреждения Екатеринбурга.

«Было давление [со стороны директора]. Возможно, он хотел как-то утвердиться, почувствовать уважение», — считает педагог. При этом сам Смирнов в разговоре с корреспондентом URA.RU отрицал грубость со своей стороны в беседах с учителями.

Информация о массовых отставках педагогов в 22-й школе появилась утром 15 сентября. Родители жаловались, что дети якобы смотрели мультфильмы на уроках, а вместо русского языка, литературы, биологии и географии им преподавали физику и физкультуру. Власти сообщили, что ситуация находится на контроле у свердловского министра образования Юрия Биктуганова. Сам директор школы уверяет, что никаких массовых увольнений нет.

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Коллектив школы №22 на Уралмаше чувствовал давление со стороны директора школы Ильи Смирнова. По одной из версии, это и стало поводом для массовых увольнений педагогов. Об этом URA.RU рассказала одна из учительниц образовательного учреждения Екатеринбурга. «Было давление [со стороны директора]. Возможно, он хотел как-то утвердиться, почувствовать уважение», — считает педагог. При этом сам Смирнов в разговоре с корреспондентом URA.RU отрицал грубость со своей стороны в беседах с учителями. Информация о массовых отставках педагогов в 22-й школе появилась утром 15 сентября. Родители жаловались, что дети якобы смотрели мультфильмы на уроках, а вместо русского языка, литературы, биологии и географии им преподавали физику и физкультуру. Власти сообщили, что ситуация находится на контроле у свердловского министра образования Юрия Биктуганова. Сам директор школы уверяет, что никаких массовых увольнений нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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