Учитель пожаловался на давление со стороны директора школы на Уралмаше в Екатеринбурге

Учитель пожаловался на давление со стороны директора школы в Екатеринбурге

15 сентября 2023 в 17:48 Размер текста - 17 +

Директор отрицает, что грубо общался с педагогами Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге из школы массово уволились учителя Коллектив школы №22 на Уралмаше чувствовал давление со стороны директора школы Ильи Смирнова. По одной из версии, это и стало поводом для массовых увольнений педагогов. Об этом URA.RU рассказала одна из учительниц образовательного учреждения Екатеринбурга. «Было давление [со стороны директора]. Возможно, он хотел как-то утвердиться, почувствовать уважение», — считает педагог. При этом сам Смирнов в разговоре с корреспондентом URA.RU отрицал грубость со своей стороны в беседах с учителями. Информация о массовых отставках педагогов в 22-й школе появилась утром 15 сентября. Родители жаловались, что дети якобы смотрели мультфильмы на уроках, а вместо русского языка, литературы, биологии и географии им преподавали физику и физкультуру. Власти сообщили, что ситуация находится на контроле у свердловского министра образования Юрия Биктуганова. Сам директор школы уверяет, что никаких массовых увольнений нет.

Коллектив школы №22 на Уралмаше чувствовал давление со стороны директора школы Ильи Смирнова. По одной из версии, это и стало поводом для массовых увольнений педагогов. Об этом URA.RU рассказала одна из учительниц образовательного учреждения Екатеринбурга. «Было давление [со стороны директора]. Возможно, он хотел как-то утвердиться, почувствовать уважение», — считает педагог. При этом сам Смирнов в разговоре с корреспондентом URA.RU отрицал грубость со своей стороны в беседах с учителями. Информация о массовых отставках педагогов в 22-й школе появилась утром 15 сентября. Родители жаловались, что дети якобы смотрели мультфильмы на уроках, а вместо русского языка, литературы, биологии и географии им преподавали физику и физкультуру. Власти сообщили, что ситуация находится на контроле у свердловского министра образования Юрия Биктуганова. Сам директор школы уверяет, что никаких массовых увольнений нет.